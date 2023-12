Το 2ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την περιβαλλοντική κρίση οργανώνεται στις 16-22 Δεκεμβρίου στα Λουτρά Αιδηψού στην Εύβοια από το Ινστιτούτο για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας (ARISTEiA-Institute for the Advancement of Research and Education in Arts, Sciences, and Technology) των ΗΠΑ.

Διεθνούς φήμης επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού τοπίου, της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας συμμετέχουν ως διδάσκοντες στο Πρόγραμμα.

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από τη σύνθεση διαφόρων επιστημών που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα αντικειμένων από τη Βιολογία, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και την Ιατρική έως τη Νομική, τις Οικονομικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές διαλέξεις, ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής συμβουλευτικής για την επόμενη γενιά επιστημόνων, οι οποίοι θα εργαστούν σε ερευνητικά projects με στόχο να σχεδιάσουν λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την επίδραση σε όλες τις παραμέτρους της ανθρώπινης ζωής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα για 30 φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν επιλεγεί με κριτήρια αριστείας. Η συμμετοχή και η διαμονή τους προσφέρεται δωρεάν.

Στα πλαίσια του ISEC θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη με τη συμμετοχή διαπρεπών επιστημόνων ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Η διάσκεψη θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Η διάσκεψη και το πρόγραμμα ISEC-2 υποστηρίζονται από τις χορηγίες του Ιδρύματος Λάτση, του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας, του Ιδρύματος Λαμπράκη και του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη, στο πλαίσιο των δράσεων της Πρωτοβουλίας ’21 για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

Η Βόρεια Εύβοια επιλέχθηκε ως τόπος φιλοξενίας του Προγράμματος λόγω του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτυπώματος της οικολογικής καταστροφής των πυρκαγιών του 2021 στην περιοχή.

Τα θέματα που καλύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κλιματική κρίση, τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, την οικονομική αειφορία και την επισιτιστική κρίση.