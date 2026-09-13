Γράφει ο Αλέξανδρος Συνοδινός

Ανεξέλεγκτη φαίνεται πως είναι η κατάσταση με την αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Διονύσου, όπου η συσσώρευση σκουπιδιών σε κεντρικούς δρόμους έχει προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων.

Έπειτα από διαδοχικές καταγγελίες πολιτών για έντονη δυσωδία και παρατεταμένη εγκατάλειψη, η αυτοψία της «Ζούγκλας» στην περιοχή επιβεβαίωσε την αποκαδριωτική εικόνα.

Υπερχειλισμένοι κάδοι οικιακών απορριμμάτων, γεμάτοι κάδοι ανακύκλωσης αλλά και ειδικοί κάδοι άλλων υλικών συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε υγειονομική βόμβα.

Οι εικόνες αυτές καταγράφονται σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε πολυσύχναστα σημεία, όπως στη Λεωφόρο Καΐρη δίπλα σε παιδική χαρά, στην οδό Μητροπολίτη Κυδωνιών, καθώς και στη Ροδόπολη, στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Κυκλάδων.

Η παραμονή των απορριμμάτων στο οδόστρωμα και στους κάδους είναι προφανές ότι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι εστίες αυτές προσελκύουν τρωκτικά, κουνούπια και αγριογούρουνα, εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική σε μια περίοδο όπου καταγράφεται έξαρση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου.

Την ίδια στιγμή, οι διαμαρτυρίες των δημοτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν, ζητώντας από τη δήμαρχο Κατερίνα Μαϊχόσογλου και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το κύμα δυσαρέσκειας διογκώνεται, καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να προσφεύγουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να αναδείξουν ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την ασφάλειά τους.

Την ίδια ώρα η σοβαρότητα της κατάστασης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγγελικής παρέμβασης και συγκεκριμένα του εισαγγελέα περιβάλλοντος.