Η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα όταν συνδυάζεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ξεκάθαρες προτεραιότητες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα 20ετίας, δομημένο γύρω από πέντε στρατηγικούς πυλώνες. Μέσα από αυτή τη συνεκτική στρατηγική, η εταιρεία ενισχύει σταθερά τις τοπικές υποδομές και την κοινωνική συνοχή με στοχευμένες δράσεις και έργα, τα οποία σχεδιάζονται σε συνεχή διάλογο με την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη, ενσωματώνοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και την ανατροφοδότηση της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχική αυτή προσέγγιση διασφαλίζει, ότι οι πρωτοβουλίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές προτεραιότητες του τόπου και επιβεβαιώνουν ότι η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα, μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός διαρκούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Επενδύσεις 4,1 εκατ. ευρώ με επίκεντρο τον Δήμο Αριστοτέλη

Κατά το 2025, η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε 4,1 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης κοινωνικής αξίας. Ανταποκρινόμενη σε 393 αιτήματα, προχώρησε στην ολοκλήρωση ή υλοποίηση 190 έργων, ενώ 3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στον Δήμο Αριστοτέλη. Μέσα από αυτές τις επενδύσεις, η εταιρεία επιδιώκει να μεγιστοποιεί το κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα κάθε παρέμβασης, δημιουργώντας έναν διαρκή κύκλο κοινωνικής ανταποδοτικότητας και βιώσιμης προόδου για την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε το 98,81% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε δήμους πανελλαδικά, με το ποσό να υπερβαίνει τα 7 εκατ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό, αναδεικνύει τη βαρύνουσα σημασία της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός, για τα έσοδα και την αναπτυξιακή δυναμική της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Δήμο Αριστοτέλη.

Ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Στον τομέα της υγείας, η Ελληνικός Χρυσός εστιάζει στη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Το 2025, οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας ξεπέρασαν τις 650.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική προτεραιότητα που δίνεται στην ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Εμβληματική δράση αποτέλεσε η δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη ανανέωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, συνολικής αξίας 401.322,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μια παρέμβαση που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα παροχής κρίσιμης ιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν αναβαθμίσεις στο κέντρο υγειάς Παλαιοχωρίου και σε επιμέρους κοινοτικά ιατρεία της περιοχής, συμβάλλοντας στη συνολική ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας.

Επένδυση στη νέα γενιά και στις δεξιότητες του μέλλοντος

Η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση της νέας γενιάς παρέμειναν το 2025 βασική προτεραιότητα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία διέθεσε πάνω από 280.000 ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Αριστοτέλη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων και λειτουργικότερων χώρων μάθησης. Παράλληλα, επένδυσε 112.000 ευρώ στο πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες» της Eduact, μέσω του οποίου 195 παιδιά συμμετείχαν σε εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, STEAM και προγραμματισμού, καλλιεργώντας σύγχρονες ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκίνησε το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Αριστεύω», προσφέροντας σε πέντε νέους και νέες της περιοχής ουσιαστική στήριξη για την έναρξη και την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Περιβαλλοντική προστασία και υπεύθυνη διαχείριση πόρων

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών οικοσυστημάτων, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί στοχευμένες επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων και στην αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών. Κεντρικό πεδίο δράσης αποτελεί η βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στις τοπικές κοινότητες.

Υποδομές και ποιότητα ζωής

Η βελτίωση της καθημερινότητας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της Ελληνικός Χρυσός, μέσω παρεμβάσεων που ενισχύουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Το 2025 υλοποιήθηκε πρόγραμμα αναβάθμισης οδοφωτισμού ύψους 100.000 ευρώ, ενώ η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων με επενδύσεις ύψους 159.414 ευρώ, συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών χώρων άθλησης, υγιούς ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής των νέων της περιοχής, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες να αθληθούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Κοινωνική υπευθυνότητα με μετρήσιμο αποτύπωμα

Το 2025, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε σε ανάλυση Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (Social Return on Investment – SROI), με στόχο την αποτίμηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας που δημιουργούν οι επενδύσεις της στις τοπικές κοινωνίες. Η ανάλυση κάλυψε 17 πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2023-2025, στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, της αναβάθμισης σχολικών υποδομών και του Προγράμματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Eduact. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ιδιαίτερα ισχυρή κοινωνική απόδοση, με δείκτες SROI από 4,7 έως 5,7 (κάθε 1 ευρώ επένδυσης δημιούργησε αξία ύψους έως 5,7 ευρώ), επιβεβαιώνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται παράγει πολλαπλάσια αξία για τις τοπικές κοινότητες. Η αξιολόγηση υποστηρίχθηκε από στοχευμένη διαβούλευση με 78 εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών και συνολικό ποσοστό συμμετοχής 79%, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.