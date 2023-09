Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, το SNFCC Green Weekend, ένα διήμερο αφιερωμένο στο περιβάλλον, με ποικίλες δράσεις και κεντρική θεματική τις «Βιώσιμες Επιλογές».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: προβολή ταινίας, έκθεση φωτογραφικών έργων της Ναταλίας Τσουκαλά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, Marketplace αφιερωμένο στη «δεύτερη ζωή» των ρούχων, ένα συλλογικό εικαστικό έργο με την επιμέλεια του SOTEUR, περίπτερα ενημέρωσης από οργανισμούς που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος (Μπορούμε, Aegean Rebreath, Cities for Cycling, Fabric Republic, RECUAL, Save Your Hood), κεντρική ομιλία από τον Sunny Dolat, ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας NEST και ένα πάνελ συζήτησης με διακεκριμένους ομιλητές, το οποίο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου – συμμετέχουν η αρθρογράφος και περιβαλλοντική ακτιβίστρια Μαρίζα Καρύδη, ο καθηγητής Νίκος Μάντζαρης, συνιδρυτής και αναλυτής πολιτικής του The Green Tank, η επικεφαλής του Γραφείου Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Eunomia Research & Consulting, Χαρά Ξηρού και ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος. Το πρόγραμμα του διημέρου θα συμπληρώσουν μια σειρά από μουσικές – και όχι μόνον – εκπλήξεις!

Δημιουργώντας και φέτος μια πλατφόρμα συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το SNFCC Green Weekend στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενεργή συμμετοχή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητάμε και ανακαλύπτουμε δημιουργικά τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε πιο «βιώσιμες επιλογές» στην καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι συνέπειες της λεγόμενης «γρήγορης μόδας» (fast fashion) και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε με συνειδητές προσωπικές επιλογές; Τι ποσοστό τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια και πόσο υπεύθυνοι είμαστε σε ατομικό επίπεδο; Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα σπίτια μας με απλές κινήσεις; Ποιες είναι οι προτεινόμενες ευρωπαϊκές πρακτικές για την διαχείριση των αποβλήτων (waste); Πώς μπορούν οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες να βοηθήσουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και, κατά συνέπεια, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του «πράσινου» διήμερου στο ΚΠΙΣΝ.

Αφετηρία της φετινής θεματικής στάθηκε η πολυσυζητημένη υπαίθρια εγκατάσταση Return to Sender της αφρικανικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας NEST, που παρουσιάζεται στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ήδη από τις 26 Απριλίου. Πρόκειται για ένα έργο φτιαγμένο από τόνους παλιών ρούχων που καταδεικνύει τις πραγματικές διαστάσεις της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης στον Παγκόσμιο Βορρά, καθώς μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό τοπίο υφασμάτινων αποβλήτων. Το Return to Sender ολοκληρώνει την παρουσία του στο ΚΠΙΣΝ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το SNFCC Green Weekend πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του SNFCC Green Weekend περιλαμβάνει:

«Βιώσιμες Επιλογές» | Κεντρική ομιλία & πάνελ συζήτησης

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 19.00 | Θόλος

Ο Sunny Dolat παρουσιάζει το Return to Sender. Τέσσερις ομιλητές συζητούν και προτείνουν «βιώσιμες επιλογές».

Ο Sunny Dolat, ιδρυτικό μέλος της αφρικανικής διεπιστημονικής κολεκτίβας NEST, μιλά για τη μεγάλη υπαίθρια εγκατάσταση Return to Sender και εξηγεί τις διαστάσεις του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος που γεννά η ανεξέλεγκτη κατανάλωση στον Παγκόσμιο Βορρά και η εναπόθεση των υφασμάτινων αποβλήτων στον Παγκόσμιο Νότο.

Τη σκυτάλη παραλαμβάνουν τέσσερις διακεκριμένοι ομιλητές που παρουσιάζουν εκδοχές διαχείρισης του ζητήματος των αποβλήτων ευρύτερα, συζητούν για την αναγκαιότητα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ εξετάζουν και προτείνουν «βιώσιμες επιλογές» για την παραγωγή και διάθεση των τροφίμων, αλλά και πιθανές απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που ορίζουν την καθημερινότητα και -κατά συνέπεια- το μέλλον μας: Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης οικιακής ενέργειας; Τι ποσοστό τροφίμων καταλήγει καθημερινά στα σκουπίδια; Ποιες είναι οι προτεινόμενες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων; Πώς μπορούν οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες να βοηθήσουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και, κατά συνέπεια, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Ομιλητές:

Μαρίζα Καρύδη | Αρθρογράφος, περιβαλλοντική ακτιβίστρια

Νίκος Μάντζαρης | Καθηγητής, συνιδρυτής και αναλυτής πολιτικής του The Green Tank

Χαρά Ξηρού | Επικεφαλής του Γραφείου Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Eunomia Research & Consulting

Δημήτρης Σκαρμούτσος | Σεφ

Συντονίζει η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από και προς την Αγγλική γλώσσα.

Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη για κωφά και βαρήκοα άτομα.

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Έφη Ψαραδέλλη – Ροζαλία Φουντά

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την τεχνολογική πλατφόρμα συμπεριληπτικής επικοινωνίας Evenly. Η συζήτηση στο πάνελ περιλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο υποτιτλισμό του ομιλούντος, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Ο υποτιτλισμός θα προβάλλεται στο video wall της εκδήλωσης, αλλά θα είναι προσβάσιμος και από τα κινητά των παρευρισκόμενων.

Έκθεση φωτογραφίας | Ναταλία Τσουκαλά: Τοπία της Ενέργειας

23 Σεπτεμβρίου – 29 Οκτωβρίου | Ξέφωτο

Τα Τοπία της Ενέργειας είναι η φωτογραφική σειρά της Ναταλίας Τσουκαλά και καταγράφει το αποτύπωμα της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας στο τοπίο της Ελλάδας. Παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 112 Climate Tone, ενός προγράμματος του ΝΕΟΝ για το διεθνές δίκτυο World Weather Network στο οποίο συμμετέχει ο ΝΕΟΝ ιδρυτικά.

29 επιλεγμένες φωτογραφίες από τη σειρά αυτή παρουσιάζει η φωτογράφος στο πλαίσιο του SNFCC Green Weekend 2023 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Πώς παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια και πώς αυτό αφήνει τα αποτυπώματά του στο τοπίο; H υπερεκμετάλλευση των πρώτων υλών, η παραγωγή αποβλήτων και αερίων θερμοκηπίου, καθώς και η παραγωγή και κατανάλωση εμπορευμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ενεργειακό τοπίο: δύο αλληλοενισχυόμενα και αλληλοεξαρτώμενα πεδία.

Εδώ Θόλος! Με τον SOTEUR

Ένα εικαστικό έργο σε εξέλιξη

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 12.00-15.00 και 17.00-20.00 | Θόλος

Για οικογένειες με σειρά προτεραιότητας (ανά 60’)

Σε συνέχεια της εκπαιδευτικής δράσης του ΚΠΙΣΝ «Εδώ Φάρος!», όπου παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό έργο τέχνης με την καθοδήγηση καταξιωμένων εικαστικών, ο Σωτήρης Φωκέας (SOTEUR), υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και τους καθοδηγεί στην δημιουργία ενός συλλογικού εικαστικού έργου, εκπέμποντας «Εδώ Θόλος!». Το έργο θα αποτελέσει το φόντο για την ομιλία και το πάνελ συζήτησης με τίτλο «Βιώσιμες Επιλογές» που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: SOTEUR

Προβολή ταινίας για παιδιά

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 20.30 | Ξέφωτο

Trash (2020) των Francesco Dafano και Luca Della Grotta

Κουτιά, μπουκάλια, τενεκεδάκια. Σκουπίδια. Εγκαταλελειμμένα, αγνοημένα, αδρανή. Μέχρι να νυχτώσει. Ο Slim είναι ένα παραιτημένο χαρτόκουτο, αλλά η μοίρα του αλλάζει όταν ένα παιδικό κουτί παιχνιδιών, ο Spark, εμπλέκει τον ίδιο και τα φιλαράκια του σε μια περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Μια ιταλικής παραγωγής ταινία κινουμένων σχεδίων που θα ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για το τόσο επίκαιρο θέμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Παρέλαση Κρουστών: Bloco Swingueira

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.30-12.10 & 13.00-13.40 | Αφετηρία: Κέντρο Επισκεπτών

Η εκρηκτική ενέργεια, τα δυναμικά κρουστά και οι ξεσηκωτικοί ρυθμοί των Bloco Swingueira μας παρασύρουν σε έναν ξέφρενο χορό. Το πληθωρικό σχήμα κρουστών προσεγγίζει με μοναδικό οπτικοακουστικό τρόπο τις ρυθμικές δομές της samba reggae, συνδυάζοντας ζωηρές χορογραφίες με νοτιοαμερικάνικους ήχους.

Ενημερωτικά περίπτερα

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-20.00 | Πευκώνας

Το πρόγραμμα του SNFCC Green Weekend στοχεύει στην ευρύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω ενημερωτικών περιπτέρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, φορέων και προγραμμάτων, που θέτουν στον πυρήνα των δράσεών τους ζητήματα συναφή με τη θεματολογία του διημέρου: Μπορούμε | Aegean Rebreath | Cities for Cycling | Fabric Republic | RECUAL | Save your Hood.

Preloved Marketplace με την επιμέλεια του SNFCC Youth Council

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-20.00 | Μεσογειακός Κήπος

Ένα Marketplace αφιερωμένο στη «δεύτερη ζωή» των ρούχων στήνεται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος κατά τη διάρκεια του διημέρου. Μια ιδέα του SNFCC Youth Council που στόχο έχει τη μείωση των απορριμμάτων, την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της βιομηχανίας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Συμμετέχουν τα καταστήματα: Beehive, Emerald Hut, Handpicked Cherries, King Kong Athens Vintage, Newskin Vintage Clothing, San Tropez.

Live Radio με την επιμέλεια του SNFCC Youth Council

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 16.00-20.00 | Πευκώνας

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-15.00 | Πευκώνας

Το SNFCC Green Weekend εκπέμπει ζωντανά από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αλλά και διαδικτυακά. Το πρόγραμμα επιμελείται το SNFCC Youth Council και περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του πλανήτη, συζητήσεις με το κοινό και πολλή μουσική.

Face painting

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-15.00 | Park Kiosk

Με σειρά προτεραιότητας

Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων γεμίζουν με τα χρώματα και τα σχέδια του SNFCC Green Weekend.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Food scraps: Επαναχρησιμοποιώ-Καλλιεργώ

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-14.00 | Λαχανόκηπος

Για παιδιά 6-12 ετών με σειρά προτεραιότητας (ανά 20’)

Τα οργανικά υπολείμματα μιας κουζίνας ή ενός κήπου είναι σκουπίδια ή είναι κάτι άλλο;

Σε αυτή τη δράση, τα παιδιά εφαρμόζουν τη φιλοσοφία των μηδενικών απορριμμάτων (zero waste) και ειδικότερα την αρχή της επανάχρησης (reuse) σε σχέση με τα υλικά της κουζίνας ή του κήπου που προορίζονται για απόρριψη. Μαθαίνουν ακόμη πως μπορούν να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα και ανακαλύπτουν με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο πιο οικολογικές και βιώσιμες λύσεις για την καθημερινότητα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Open Farm

Το Πράσινο Σπίτι

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 11.30-14.30 & 17.00-20.00 | Νότια Μονοπάτια

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.30-14.30 | Νότια Μονοπάτια

Για παιδιά 6-12 ετών με σειρά προτεραιότητας (ανά 30’)

Με έμπνευση από τους κάθετους κήπους που μπορούν να παρέχουν μια πράσινη όαση στον αστικό ιστό, οι μικροί κηπουροί-καλλιτέχνες καλούνται να συνεργαστούν με ομαδικό πνεύμα και συλλογική διάθεση για να δημιουργήσουν το δικό τους υπαίθριο γλυπτό, το δικό τους «πράσινο σπίτι» στον δημόσιο χώρο, εξετάζοντας βιώσιμες πρακτικές για το πώς οι πόλεις μας μπορούν να γίνουν περισσότερο πράσινες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Εκπαιδευτική ομάδα Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), Βάσια Μαγουλά και Βίκυ Τσίρου

Ένας βυθός από δίχτυα-φαντάσματα

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 12.00-14.00 & 18.00-20.00 | Πίδακες Νερού

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 12.00-14.00 & 17.30-19.30 | Πίδακες Νερού

Δράση ανοιχτής ροής για παιδιά 4-12 ετών με σειρά προτεραιότητας

Πώς μοιάζει ένας βυθός από πλαστικό και όχι γεμάτος πλαστικό;

Με αφορμή το έργο της BlueCycle, τα παιδιά καλούνται να φανταστούν τον βυθό του Αιγαίου και να τον αποτυπώσουν σε ένα μεγάλο κολλάζ, χρησιμοποιώντας πλαστικό στα διάφορα στάδια της βιομηχανικής επεξεργασίας του. Δίχτυα-φαντάσματα και πλαστικά που έχουν βρεθεί πεταμένα στις ελληνικές θάλασσες μεταμορφώνονται στα υλικά με τα οποία τα παιδιά δημιουργούν τον βυθό που ονειρεύονται!

Σχεδιασμός-υλοποίηση: BlueCycle, Ειρήνη Αυγουστάκη -Νηπιαγωγός M.Ed.

Σχεδιάζουμε έναν κόσμο υπεύθυνης κατανάλωσης

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 16.30-20.00 | Park Kiosk

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 17.00-19.30 | Park Kiosk

Δράση ανοιχτής ροής για παιδιά 6-12 ετών με σειρά προτεραιότητας

Σε αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνική της ιχνογραφίας και απλά υλικά (χαρτιά, χαρτοταινίες, μαρκαδόρους και ριζόχαρτα), για να καταγράψουν οπτικά τους τρόπους με τους οποίους το αποτύπωμα της υπερκατανάλωσης επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για να οραματιστούν έναν κόσμο, στον οποίο η ανθρώπινη δραστηριότητα θα αφήνει πίσω της το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Παιδαγωγική Ομάδα Απ’Ουσία

Υπερήρωες από υλικά που δε φαντάζεσαι

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 17.00-20.10 | Πευκώνας

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-14.10 | Πευκώνας

Για παιδιά 7-10 ετών με σειρά προτεραιότητας (ανά 30’)

Με ανακυκλώσιμα υλικά, εξαρτήματα και παλιά παιχνίδια τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους περιβαλλοντικούς υπερήρωες και τις δικές τους περιβαλλοντικές υπερηρωίδες, διαλέγουν τις υπερδυνάμεις τους και τα ονόματά τους και «ορμάνε» στη μάχη για το περιβάλλον με όπλα την ανακύκλωση, την επανάχρηση και την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Oμάδες Δάσους

Food Landscapes

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11.00-15.00 | Μεσογειακός Κήπος

Δράση ανοιχτής ροής για όλες τις ηλικίες με σειρά προτεραιότητας

Μια διαδραστική και συμμετοχική εικαστική δράση που επικεντρώνεται σε κάποια από τα πιο καίρια ζητήματα του καιρού μας: την προέλευση και τη σπατάλη της τροφής, καθώς και το αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας παράγοντας και καταναλώνοντας. Το κοινό υπό την καθοδήγηση της εικαστικού Αντιγόνης Μιχαλακοπούλου, καλείται να δημιουργήσει εφήμερα υφασμάτινα έργα γύρω από ένα τραπέζι, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υλικά με μηδενικό αποτύπωμα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αντιγόνη Μιχαλακοπούλου, Εικαστικός- Αρχιτέκτων και Εκπαιδευτικός τέχνης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org/GreenWeekend2023 και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το RPBW, παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξη του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη σύλληψη της ιδέας έως και τον Φεβρουάριο του 2026, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά €641 εκατομμύρια ($773 εκατομμύρια).

