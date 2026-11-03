Η Εθνική Φρουρά της Κύπρου στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συμμετείχε και φέτος στην Παγκύπρια Εκστρατεία Καθαρισμού «Let’s do it! Cyprus 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026 και διοργανώθηκε από το εθελοντικό δίκτυο «Together Cyprus».

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε ενεργά, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, σε οργανωμένες δράσεις καθαρισμού δημόσιων χώρων και άλλων περιοχών.

Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του εθελοντισμού, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της συλλογικής προσπάθειας για τη διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.