Η φωτορύπανση είναι η αιτία που η μέρα των πτηνών που ζουν στις πόλεις μεγαλώνει αρκετά και οι συνέπειες είναι σημαντικές.

Σε αυτό το εντυπωσιακό συμπέρασμα καταλήγει μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Ιλινόι στο Καρμποντέιλ των ΗΠΑ.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, βασίστηκε σε ηχογραφήσεις που έγιναν από λάτρεις των πτηνών σε έναν δημοφιλή ιστότοπο αναγνώρισης και χαρτογράφησης ειδών και έδειξε ότι η φωτορύπανση προκάλεσε στα πουλιά να τραγουδούν κατά μέσο όρο 50 λεπτά περισσότερο κάθε μέρα.

Μία ώρα μεγαλύτερη η ημέρα ενός πουλιού στην πόλη

Ορισμένα είδη ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα και κοιμούνται μία ώρα αργότερα κάθε βράδυ.

«Σοκαριστήκαμε από τα ευρήματά μας», δήλωσε ο Δρ. Brent Pease, επίκουρος καθηγητής διατήρησης της βιοποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Ιλινόι. «Κάτω από τον πιο φωτεινό νυχτερινό ουρανό, η ημέρα ενός πουλιού παρατείνεται κατά σχεδόν μία ώρα», είπε.

Σύμφωνα με τον Guardian, η φωτορύπανση επηρεάζει πλέον το 23% της επιφάνειας της Γης και αυξάνεται ραγδαία σε έκταση και ένταση, σύμφωνα με δεδομένα.

Υπάρχουν ήδη στοιχεία για επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ανησυχίες ότι πολλά είδη επηρεάζονται, με αρνητικές συνέπειες, όπως ο θάνατος εντόμων και η διαταραχή της μεταναστευτικής διαδικασίας σε νυχτερίδες και θαλάσσιες χελώνες.

Ένα αρχείο με τραγούδια πουλιών από όλο τον κόσμο

Η τελευταία μελέτη χρησιμοποίησε ηχογραφήσεις πτηνών που υποβλήθηκαν στο BirdWeather, μία διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να «ανεβάζουν» ηχογραφήσεις πτηνών από περιοχές σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια παγκόσμια «βιβλιοθήκη» για το κελάηδημα των πουλιών.

Με βάση αυτό το αρχείο και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίζουν τα πουλιά που τραγουδούν κοντά τους.

Συνολικά, οι επιστήμονες ανέλυσαν 2,6 εκατομμύρια παρατηρήσεις έναρξης του τραγουδιού των πουλιών (πρωί) και 1,8 εκατομμύρια παρατηρήσεις διακοπής (βράδυ), για εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Αυτά τα δεδομένα συνδυάστηκαν με παγκόσμιες μετρήσεις φωτορύπανσης από δορυφόρο.

«Το BirdWeather ‘ξεκλείδωσε’ έρευνα συμπεριφοράς σε μεγάλες γεωγραφικές και χρονικές κλίμακες», δήλωσε ο Pease. «Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μαθαίνουμε σε μια κλίμακα που δεν έχει γίνει ποτέ πριν, πώς τα πουλιά αντιδρούν συμπεριφορικά στις ανθρώπινες δυνάμεις», πρόσθεσε.

Σημαντικός αντίκτυπος

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι για τα πουλιά σε περιοχές με φωτορύπανση, η ημέρα αφύπνισης παρατάθηκε κατά μέσο όρο κατά 50 λεπτά. Τα είδη με μεγάλα μάτια, σε σχέση με το μέγεθος του σώματός τους, είχαν την ισχυρότερη αντίδραση στο τεχνητό φως.

Ο αντίκτυπος μιας μεγαλύτερης ημέρας για τα πουλιά δεν ήταν ακόμη σαφής, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Γνωρίζουμε ότι η απώλεια ύπνου δεν είναι μεγάλη για τους ανθρώπους, αλλά τα πουλιά είναι διαφορετικά», δήλωσε ο Pease.

«Έχουν αναπτύξει ενδιαφέρουσες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν την απώλεια ύπνου κατά τις μεταναστευτικές περιόδους», εξήγησε.

Η διαταραχή των φυσικών προτύπων συμπεριφοράς ήταν ανησυχητική, υπογράμμισε ο Pease, αν και υπάρχουν ενδείξεις, σε ορισμένα είδη, ότι ο τεχνητός φωτισμός μπορεί να αυξήσει τον χρόνο αναζήτησης τροφής και ζευγαρώματος και να βελτιώσει το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών.