Την έναρξη των σεισμικών ερευνών της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY στο Νότιο Ιόνιο από την εταιρεία TGS εντός των επόμενων ημερών ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ταυτόχρονα, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών παγκοσμίως, η SLB, η Viridien και η BGP, κατέθεσαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Το χρονοδιάγραμμα στο Νότιο Ιόνιο και ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ

Το σεισμογραφικό πλοίο RAMFORM TETHYS της TGS, κατέπλευσε ήδη στο νότιο Ιόνιο, έπειτα από την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENiQ ENERGY για λογαριασμό της κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, χθες Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ για την αποσφράγιση των τριών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό χορήγησης αδειών αναζήτησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data) σε θαλάσσιες ζώνες της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει η φάση αξιολόγησης ώστε να αναδειχθεί ένας ή περισσότεροι πλειοδότες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η δήλωση του Σταύρου Παπασταύρου

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τεσσάρων κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου στον ελληνικό τομέα υδρογονανθράκων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε:

«Η συμμετοχή της SLB, της Viridien και της BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους από την TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας. Μετά τη Chevron και την ExxonMobil, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη χώρα μας.

Η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Προχωρούμε με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες να αποκτήσουμε σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για το δυναμικό της χώρας μας σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών».