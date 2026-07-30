Την επιστημονικά ελεγχόμενη διαχείριση του πληθυσμού των λύκων στην Πάρνηθα, ακόμη και μέσω στοχευμένης θήρευσης, ζητά ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας, μεταφέροντας πλέον τη συζήτηση από την απλή παρακολούθηση, στην ενεργή παρέμβαση.

Την ίδια ώρα η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με Δελτίο Τύπου το οποίο έστειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αντιδρά, και ζητά άμεσα ενημέρωση για το τι θα γίνει με τους λύκους.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος ihunt.gr, ο ΣΥΝΠΑ ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε επιστημονική απογραφή των λύκων, να αξιολογήσει πόσα ζώα μπορεί να υποστηρίξει ο ορεινός όγκος και να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο θα μπορεί να περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αφαίρεση συγκεκριμένου αριθμού ζώων.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο doxthi.gr, ο Πρόεδρος του ΣΥΝΠΑ, Βασίλης Λαζάρου, υποστήριξε ότι η παρουσία των λύκων στην Πάρνηθα έχει φτάσει σε επίπεδα που απαιτούν πλέον ουσιαστική και επιστημονικά οργανωμένη διαχείριση.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η πρόταση δεν αφορά ανεξέλεγκτη δράση κυνηγών ούτε ελεύθερη θήρευση λύκων. Αντίθετα, ζητά ένα απολύτως καθορισμένο σχέδιο, το οποίο θα στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, προηγούμενη καταγραφή του πληθυσμού, συγκεκριμένο αριθμό ζώων που ενδεχομένως θα πρέπει να απομακρυνθούν, και στενή συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Η απόφαση του ΣΥΝΠΑ έχει σταλεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος.

Πονοκέφαλος οι εμφανίσεις λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου περιγράφει μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, δεν περιορίζεται πλέον στο εσωτερικό του Εθνικού Δρυμού, αλλά επεκτείνεται όλο και συχνότερα στις παρυφές της Πάρνηθας, και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Αναφέρεται σε εμφανίσεις λύκων στο Ολυμπιακό Χωριό, στη Βαρυμπόμπη και στην ευρύτερη περιοχή του Τατοΐου, επισημαίνοντας ότι αρκετοί κάτοικοι αισθάνονται ανασφάλεια ακόμη και κατά τη διάρκεια της καθημερινής βόλτας με τα κατοικίδιά τους.

Μεταξύ των περιστατικών που ενίσχυσαν την ανησυχία περιλαμβάνεται και η καταγεγραμμένη επίθεση λύκου σε περιπατητή στις 21 Φεβρουαρίου 2026, στην περιοχή μεταξύ Κρυονερίου και Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι.

Η γενετική μελέτη εντόπισε τουλάχιστον 31 λύκους

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση δίνει η επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 και βασίστηκε στη γενετική παρακολούθηση του πληθυσμού των λύκων στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με μη επεμβατική συλλογή γενετικού υλικού κατά την περίοδο 2022-2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LIFE WILD WOLF», με τη συμμετοχή της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Μέσω της ανάλυσης DNA ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 31 διαφορετικοί λύκοι, οι οποίοι φαίνεται να κατανέμονται σε τουλάχιστον τρεις αγέλες. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τον ελάχιστο επιβεβαιωμένο αριθμό ζώων που εντοπίστηκαν μέσω των γενετικών δειγμάτων, και όχι εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού.

Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά στατιστικά μοντέλα, οι ερευνητές εκτίμησαν τον συνολικό πληθυσμό σε περίπου 57 λύκους, με εύρος αξιοπιστίας 40 έως 67 ζώων, με την πρώτη μέθοδο, και σε περίπου 76 λύκους, με εύρος 56 έως 100 ζώων, με τη δεύτερη.

Οι αριθμοί 57 και 76 δεν αποτελούν άμεση καταμέτρηση, αλλά στατιστικές εκτιμήσεις που συνοδεύονται από εύρος αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το μέγεθος και την πυκνότητα του τοπικού πληθυσμού ιδιαίτερα υψηλά για την περιοχή.

Η ίδια η μελέτη δεν προτείνει συγκεκριμένα τη θήρευση των λύκων. Επισημαίνει, όμως, την ανάγκη εφαρμογής στοχευμένων στρατηγικών διαχείρισης, βασισμένων σε επιστημονικά και γενετικά δεδομένα.

Στο επίκεντρο και το κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η κατάσταση του κόκκινου ελαφιού, ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά είδη της Πάρνηθας. Ο Βασίλης Λαζάρου εκτιμά ότι ο αυξημένος αριθμός λύκων ασκεί έντονη πίεση στον πληθυσμό των ελαφιών, ιδιαίτερα στα νεογέννητα και στα νεαρά ζώα.

Η απόφαση του ΣΥΝΠΑ δεν αρκεί για να ξεκινήσει θήρευση

Όπως σημειώνει ο ιστότοπος, η παρέμβαση του ΣΥΝΠΑ αποτελεί αίτημα προς την κεντρική διοίκηση και δεν συνιστά από μόνη της άδεια για θήρευση λύκων στην Πάρνηθα.

Για να εφαρμοστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα ελεγχόμενης αφαίρεσης θα πρέπει να δημιουργηθεί συγκεκριμένο επιστημονικό και νομικό πλαίσιο, να προηγηθεί αξιολόγηση του πληθυσμού και να ληφθούν αποφάσεις από το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες δασικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Τι αλλάζει με το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μεταφέρει τον λύκο από το καθεστώς του αυστηρά προστατευόμενου στο καθεστώς του προστατευόμενου είδους, μέσω της Οδηγίας 2025/1237.

Η αλλαγή παρέχει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για τη διαχείριση των τοπικών πληθυσμών. Δεν σημαίνει, όμως, αυτόματο άνοιγμα της θήρας, ούτε επιτρέπει ανεξέλεγκτη δίωξη του είδους.

Τα κράτη εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τον λύκο σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης, ενώ μπορούν να εφαρμόσουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα προστασίας. Η προθεσμία προσαρμογής των εθνικών νομοθεσιών στην ευρωπαϊκή Οδηγία λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Το βάρος των αποφάσεων περνά στο ΥΠΕΝ

Ο ΣΥΝΠΑ ζητά από την Πολιτεία επιστημονική απογραφή του πληθυσμού, αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας της Πάρνηθας, συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στις παρυφές του ορεινού όγκου και πλήρες σχέδιο διαχείρισης.

Εφόσον οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι ο πληθυσμός έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που μπορεί να υποστηρίξει το οικοσύστημα, ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστεί θεσμικά και η δυνατότητα επιστημονικά οργανωμένης και απολύτως ελεγχόμενης θήρευσης.

Η συζήτηση δεν αφορά μια γενικευμένη εξόντωση του είδους. Αφορά το εάν η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σοβαρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο διαχείρισης για τον λύκο, το κόκκινο ελάφι και συνολικά το ιδιαίτερα πιεσμένο οικοσύστημα της Πάρνηθας.

Η αντίδραση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

Από την πλευρά της η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) παρενέβη άμεσα έπειτα από δημοσιεύματα που φέρουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Πάρνηθας να έχει λάβει ή εισηγηθεί απόφαση σχετικά με τη θανάτωση λύκων στην περιοχή, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2026.

Με επίσημη επιστολή της προς τον ΣΥΝΠΑ και τον Δήμο Φυλής, η οποία κοινοποιήθηκε στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η Ομοσπονδία αιτείται την άμεση παραλαβή ολόκληρου του φακέλου της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ζητείται η απόφαση, τα πρακτικά της συνεδρίασης, η σχετική εισήγηση, καθώς και κάθε επιστημονική ή διοικητική γνωμοδότηση που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη της. Παράλληλα, η ΠΦΠΟ απευθύνθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας τον θεσμικό έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών αυτών.

Η Ομοσπονδία παράλληλα στο Δελτίο Τύπου υπενθυμίζει με νόημα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι ο λύκος αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος τόσο από την ελληνική, όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Βάσει του νόμου, η λήψη αποφάσεων ή εισηγήσεων για θανάτωση προστατευόμενων ειδών δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης ή διαδημοτικών συνδέσμων, αλλά ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και μόνο κάτω από εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Η ΠΦΠΟ δηλώνει επίσης έτοιμη να συνεργαστεί με τους φορείς για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση της άγριας ζωής, διατηρώντας παράλληλα κάθε νόμιμο δικαίωμά της, μόλις αξιολογήσει το υλικό.