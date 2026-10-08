Μετά από μια πολύωρη καταδίωξη την νύχτα της 5ης προς 6η Οκτωβρίου, ο αρσενικός λύκος που είχε αναστατώσει τους κατοίκους των οικισμών Κρυονερίου, Βαρυμπόμπης και του Ολυμπιακού Χωριού τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας των συχνών του εμφανίσεων του εντός αστικού ιστού, αναισθητοποιήθηκε επιτυχώς και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Φλώρινα.

Ο λύκος εντοπίστηκε στο Ολυμπιακό χωριό από την ομάδα επέμβασης του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE WildWolf, η οποία αποτελείται από επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΟΦΥΠΕΚΑ, εταίρους του προγράμματος στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο ζώο είχε αρχικά συλληφθεί από την ίδια ομάδα στις 17 Ιουλίου κατά την είσοδο του στην Βαρυμπόμπη ως αποτέλεσμα πολυάριθμων περιπολιών το αμέσως προηγούμενο διάστημα καθώς οι αναφορές για θεάσεις εντός του οικισμού ήταν ανησυχητικά συχνές.

Στο ζώο τοποθετήθηκε δορυφορικό κολάρο, πραγματοποιήθηκε επιτόπου ισχυρή απώθηση και στην συνέχεια αφού επιστράφηκε σε δασική περιοχή εκτός οικισμού, οι απωθήσεις συνεχίσθηκαν μέχρι και πριν την έναρξη των προσπαθειών της εκ νέου σύλληψης του.

Ο λύκος εισερχόταν κατά τις νυκτερινές ώρες εντός των οικισμών που προαναφέρθηκαν για να τραφεί κυρίως με αδέσποτες γάτες. Παρόλες τις προσπάθειες της ομάδας επέμβασης, ο λύκος συνέχισε να εμφανίζει τολμηρή συμπεριφορά ακολουθώντας ακόμα και πολίτες σε κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα LIFE WildWolf να εισηγηθεί στο τέλος Αυγούστου στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ, την μόνιμη απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή.

Η επίθεση σε δρομέα στο Κρυονέρι

Σε μια από τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις του συγκεκριμένου λύκου σε άνθρωπο στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 το ζώο επιτέθηκε επίμονα, και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, δρομέα, κατά την διάρκεια του σούρουπου σε δασική περιοχή του Κρυονερίου.

Επιπλέον, η γενετική ανάλυση αίματος που ελήφθη από το ζώο κατά την πρώτη σύλληψη του και η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 από το συνεργαζόμενο με το πρόγραμμα LIFE WildWolf, Εργαστήριο γενετικού ελέγχου, DNA ταυτοποίησης και διαχείρισης ζωικών ειδών στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, ταυτοποίησε τον συγκεκριμένο λύκο ως το υπαίτιο επίσης ζώο για επίθεση και σε άλλον δρομέα, που είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή στις 14 Φεβρουαρίου 2026, καθώς είχε εγκαίρως ληφθεί ήδη γενετικό υλικό από τα ρούχα του δρομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οπότε ήταν δυνατή η σύγκριση.

Μεταφέρθηκε στη Φλώρινα ο λύκος

Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης όπως διαμορφώθηκε, η ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΟΦΥΠΕΚΑ, ξεκίνησε αμέσως μετά την σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Σταθόπουλου, τις καθημερινές προσπάθειες σύλληψης του ζώου, οι οποίες και ευοδώθηκαν μετά από μια εβδομάδα. Το ζώο μεταφέρθηκε αμέσως μετά την σύλληψή του και αφού ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πάρνηθας, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου και θα παραμείνει μόνιμα και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δασών, ενώ σύμφωνα με την σχετική απόφαση απομάκρυνσης θα συγκλιθεί το επόμενο διάστημα ειδική επιτροπή αξιολόγησης του περιστατικού.