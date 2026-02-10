Τραγική ήταν η εικόνα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, για όποιον μέσα στο Σαββατοκύριακο, ετοιμαζόταν να απολαύσει την βόλτα του. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Θερμαϊκός γέμισε με σκουπίδια, καλαμιές και πλαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκουπίδια φαίνεται πως μεταφέρθηκαν από τις πλημμύρες της Λάρισας, καλύπτοντας την περιοχή από την προβλήτα του λιμανιού μέχρι το Μέγαρο Μουσικής.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σκάφη εργάστηκαν αδιάκοπα για να απομακρύνουν τόνους απορριμμάτων.

Η εικόνα του Θερμαϊκού που προβλημάτισε πολύ την τοπική κοινωνία, άλλαξε. Τα αρμόδια συνεργεία βρέθηκαν στα σημεία που υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και τα καθάρισαν.

Πηγή: Thestival