Το Ίδρυμα Χατζηγάκη παραμένοντας πιστό στη δέσμευση του για τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση επι ίσοις όροις μέσα από το Πρόγραμμα Ημέρας Προσφοράς & Συμπερίληψης, διοργανώνει μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με αφορμή την φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος (05/06) και την Ημέρα Ωκεανών (08/06) που συνδυάζει την βιωματική περιβαλλοντική δράση με την καινοτομία και την προσφορά, με ξεκάθαρο μήνυμα για την προαγωγή της Συλλογικής Περιβαλλοντικής Δράσης, της Αλληλεγγύης, της Συμπερίληψης σε σύμπραξη με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της DAY Group Α.Ε., της εταιρείας Marie Raxevsky.

Κυριακή 1 Ιουνίου 2025, 11.00-14.00 — Περισσότεροι από 150+ εθελόντριες και εθελοντές, μαθητές/ τριες, άτομα με αναπηρίες, οικογένειες με παιδιά θα συναντηθούν στην Παραλία της Βούλας (πλησίον Δημαρχείου) για 3 παράλληλες βιωματικές δραστηριότητες:

1. Καθαρισμό Βυθού — με στρατηγικούς συνεργάτες την MEPP Environmental

Ομάδα πιστοποιημένων δυτών θα απομακρύνει απόβλητα από τον βυθό και θα μας μιλήσει για την κυκλική διαχείριση αυτών.

2. Καθαρισμό Ακτής — με την υποστήριξη του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

3. S.T.E.A.M on the Beach — με στρατηγικούς συνεργάτες το Children’s Institute of Technology

Καινοτομία στην πράξη: Για πρώτη φορά, τα απορρίμματα που θα συλλέξουμε από την ακτή αποκτούν δεύτερη ζωή! Μαζί με το Children’s Institute of Technology, μικροί και μεγάλοι θα δημιουργήσουν ρομποτάκια από ανακυκλώσιμα υλικά – μια διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει περιβάλλον, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Η πρωτοβουλία έρχεται ως επακόλουθο της αναγκαιότητας για την δημιουργία περιβαλλοντικά ενεργών κοινοτήτων. Το Ίδρυμα Χατζηγάκη, ο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η DAY Group Α.Ε., η εταιρεία Marie Raxevsky απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλες και όλους.

Στόχος είναι, μέσα από τον εθελοντισμό και τη βιωματική συμμετοχή, να καλλιεργήσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και να αναδείξουμε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη μη απόρριψη και την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Μόδα με σύμβολο την βιωσιμότητα: Η Marie Raxevsky θα παρουσιάσει πώς το ανακυκλωμένο ύφασμα μπορεί να μετατραπεί σε υψηλής ποιότητας μαγιό, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ βιωσιμότητας και στυλ.

Με την υποστήριξη των: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, HP Ελλάδος, Minoa Premium Waters | WaterFresh AE και Inspired Voyager. Με την μεγάλη κινητοποίηση φορέων: Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» και ΚΣΔΕΟ Έδρα.