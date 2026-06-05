Με τη δραστική μείωση των άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από την ηλεκτροπαραγωγή κατά 58% το 2025 σε σχέση με το 2019, η ΔΕΗ συνεχίζει να περιορίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, επιταχύνοντας παράλληλα τον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2026, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στη δράση για το κλίμα, η ανάγκη για γρήγορη υλοποίηση πρωτοβουλιών που μειώνουν τα αέρια του θερμοκηπίου και ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική απολιγνιτοποίησης του ομίλου αποδίδει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα, καθώς οι άμεσες εκπομπές CO₂ από τις λιγνιτικές μονάδες υποχώρησαν κατά 77% το 2025 συγκριτικά με το 2019, με τη λιγνιτική παραγωγή να περιορίζεται στις 2,7 TWh, μέγεθος που αντιστοιχεί μόλις στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Την ίδια στιγμή, η εγκατεστημένη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εκτινάχθηκε στα 7,2 GW από 3,3 GW το 2019.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα επιβεβαιώνει αυτή την πορεία, καθώς οι στόχοι μείωσης εκπομπών του Ομίλου ΔΕΗ έχουν επικυρωθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi).

Ο όμιλος στοχεύει σε μείωση των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 ανά παραγόμενη MWh κατά 73,7% έως το 2030, με έτος βάσης το 2021. Κεντρικό πυλώνα αυτής της μετάβασης αποτελεί η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το cluster φωτοβολταϊκών σταθμών σε Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομάδα φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος 2.130 MW, η οποία αξιοποιεί εκτάσεις πρώην λιγνιτωρυχείων και αναμένεται να αποτρέπει την εκπομπή άνω των 1,5 εκατομμυρίων τόνων CO₂ ετησίως.

Παράλληλα με τον ήλιο, η ΔΕΗ επενδύει σε όλες τις μορφές πράσινης και ευέλικτης παραγωγής, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και αντλησιοταμίευση για τη σταθερότητα του συστήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και το πρώτο πρόγραμμα repowering αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας 105 παλιές ανεμογεννήτριες σε 10 νησιά με 24 νέες, πολύ υψηλότερης απόδοσης.

Η πρόοδος της εταιρείας αναγνωρίζεται διεθνώς, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το 2025 τη βαθμολογία «Β» στον αναγνωρισμένο δείκτη CDP για την Κλιματική Αλλαγή. Παράλληλα, ο όμιλος ξεδιπλώνει μια σειρά από τοπικές περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση της φύσης και τη μείωση της ρύπανσης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υλοποιεί καθαρισμούς παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές και δράσεις ενίσχυσης της φυσικής ανθεκτικότητας.

Κοιτώντας μπροστά, το νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 24 δισ. ευρώ, συγκροτώντας ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά προγράμματα στην Ευρώπη.

Στόχος είναι ο διπλασιασμός της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030, μέσα από δυναμικές επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και ευέλικτη παραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.