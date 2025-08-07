Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για την περικοπή εκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου, αλλά παραδέχεται ότι δεν ανέλυσε τον αντίκτυπο αυτής της πολιτικής.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν αξιολόγησαν τις οικονομικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου για την πληρωμή φτωχότερων χωρών για τη μείωση της ρύπανσης εκ μέρους της Ευρώπης, παραδέχτηκε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σε απάντηση σε αίτημα για την παροχή αρχείων από το POLITICO.

Η χρήση πιστωτικών μονάδων άνθρακα, οι οποίες μπορούν να αγοραστούν μέσω της χρηματοδότησης μειώσεων άνθρακα εκτός ΕΕ, θα επιτρέπεται βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της κλιματικής ρύπανσης έως το 2040.

Ωστόσο, η βάση για αυτήν την επιλογή δεν περιελάμβανε καμία επίσημη συμβουλή από τους εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, DG CLIMA..

Απαντώντας σε αίτημα εγγράφου του POLITICO, με το οποίο ζητούσε την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο των εκπομπών της πολιτικής, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ απάντησε ότι, παρόλο που είχε συμβουλευτεί τη μονάδα οικονομικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, «με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η DG CLIMA, δεν διαθέτει κανένα έγγραφο».

Οι ακτιβιστές για το κλίμα και οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ έχουν επικρίνει την πρόταση για την αποδυνάμωση των εσωτερικών προσπαθειών της Ένωσης για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχουν επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους ότι οι πιστώσεις θα μπορούσαν να είναι δόλιες ή να υπονομεύσουν το σύστημα εμπορίας άνθρακα της ΕΕ .

Αντιμέτωπη με αυτό το γεγονός, η Επιτροπή έθεσε όριο στη χρήση των πιστώσεων σε 3 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη συνολικής μείωσης των εκπομπών κατά 90% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2040.

Μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων για τον στόχο του 2040 που εκπόνησε η Επιτροπή πέρυσι δεν περιελάμβανε καμία ανάλυση της χρήσης πιστωτικών μονάδων άνθρακα — μια επιλογή που τέθηκε σε συζήτηση μόλις την περασμένη άνοιξη.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε διεξάγει «εκτεταμένη συνεργασία» με «ενδιαφερόμενα μέρη» και πολιτικές ομάδες πριν από τη δημοσίευση της πρότασης, προκειμένου να «εξετάσει την πιθανή συμπερίληψη ενός περιορισμένου αριθμού διεθνών πιστωτικών μονάδων υψηλής ποιότητας στον σχεδιασμό του πλαισίου πολιτικής μετά το 2030».

Ο Ίτκονεν πρόσθεσε ότι η Επιτροπή είχε δεσμευτεί να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη χρήση των διεθνών πιστώσεων άνθρακα.

Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του τμήματος για το κλίμα, Κουρτ Βάντενμπεργκε, δήλωσε ότι η ομάδα του «δεν ήταν απολύτως προετοιμασμένη» για την πρόταση, την οποία υποστήριξε ο Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα.

Οι υποστηρικτές του συστήματος — συμπεριλαμβανομένου του Χούκστρα και επίσης αξιοσημείωτων εμπειρογνωμόνων στις αγορές άνθρακα — επισημαίνουν βελτιωμένες διεθνείς συμφωνίες που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή αμφίβολων πιστώσεων.

Η πολιτική αυτή θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες της ΕΕ και στις προσπάθειες του μπλοκ να περιορίσει τις κλιματικές επιπτώσεις.

Τρία ποσοστά από τον στόχο του 90% αντιστοιχούν σε περίπου 144 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αερίων του θερμοκηπίου — που ισοδυναμούν με τις τρέχουσες ετήσιες εκπομπές της Ολλανδίας και το 30% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ το 2045, όπως υπολογίστηκε από την ΜΚΟ Carbon Market Watch. Μια πίστωση αντιπροσωπεύει έναν μετρικό τόνο.

Ωστόσο, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκτιμά ότι, ανάλογα με το πώς η Ένωση θα καταλήξει να ορίσει το όριο στη χρήση πιστώσεων, μπορεί να καταλήξει να αγοράσει έως και 700 εκατομμύρια μονάδες.

Η τιμή της ρύπανσης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των αγορών και των χωρών, από έναν παγκόσμιο μέσο όρο κάτω των 5 δολαρίων ανά μετρικό τόνο αντιστάθμισης άνθρακα πέρυσι έως την τρέχουσα εγχώρια τιμή της ΕΕ, η οποία ανέρχεται περίπου στα 70 ευρώ (82 δολάρια) ανά μετρικό τόνο εκπεμπόμενου άνθρακα.

Το κόστος των πιστώσεων που η ΕΕ σχεδιάζει να αγοράσει από το εξωτερικό, και το κατά πόσον οι εταιρείες ή οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν γι’ αυτές, είναι προς το παρόν ασαφές — ένα από τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα που πιθανότατα θα βοηθούσε να απαντηθούν σε μια εκτίμηση επιπτώσεων.

Οποιαδήποτε μετρητά δαπανηθούν σε πιστώσεις δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για να βοηθήσουν την οικονομία του μπλοκ να απαλλαγεί από τον άνθρακα, προειδοποίησαν οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ. Σε σημείωμα του Ιουνίου, ανέφεραν ότι το κόστος των αξιόπιστων πιστώσεων που στην πραγματικότητα επιφέρουν μειώσεις στη ρύπανση ήταν «πολύ υψηλό… Η αγορά τέτοιων πιστώσεων από το εξωτερικό θα μπορούσε επομένως να γίνει εις βάρος των εγχώριων επενδυτικών ευκαιριών».

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση του στόχου, υποσχέθηκε να υποβάλει «ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων» όταν προτείνει τη λεπτομερή νομοθεσία για τη χρήση πιστωτικών μονάδων άνθρακα. Η πρόταση αυτή αναμένεται το επόμενο έτος.

Τον Ιούνιο, ο Βάντενμπεργκε επανέλαβε τις ανησυχίες των ακτιβιστών, οι οποίοι έχουν συχνά επισημάνει ένα προηγούμενο επεισόδιο όπου αμφίβολες πιστώσεις κατέκλυσαν την αγορά άνθρακα της ΕΕ, μειώνοντας την τιμή και βλάπτοντας τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών.

«Θα ήταν καλό να κάνουμε μια πολύ εις βάθος αξιολόγηση των επιπτώσεων για να εξετάσουμε όλα τα λεπτομερή ερωτήματα», είπε.