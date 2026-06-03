Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ και η KIA θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Η κορεατική εταιρεία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως «πάροχος βιώσιμων λύσεων κινητικότητας», επενδύοντας στην ηλεκτροκίνηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ανακυκλώσιμα υλικά και στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται το πλάνο «Plan S», μέσω του οποίου η KIA έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2045. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στο τρίπτυχο «Sustainable Mobility, Sustainable Energy και Sustainable Planet», δηλαδή βιώσιμη κινητικότητα, καθαρή ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος και CEO της KIA, Ho Sung Song, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται μόνο για τον καθορισμό στόχων και την επίτευξή τους. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός οράματος που θα εμπνεύσει και άλλους να συμμετέχουν στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας».

Ηλεκτροκίνηση: Ο πυρήνας της νέας στρατηγικής

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί τον βασικό πυλώνα της νέας εποχής της KIA. Η εταιρεία εμπλουτίζει συνεχώς την πλήρως ηλεκτρική γκάμα στην Ευρώπη, προσφέροντας σύνολα τα οποία καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από καθημερινές αστικές μετακινήσεις, μέχρι οικογενειακά ταξίδια, πάντα με μηδενικούς ρύπους, απόλυτη ησυχία και όλα τα θετικά που φέρνει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Μοντέλα όπως τα EV6, το EV9 και το ακόμα πιο καινούργιο EV3, έδειξαν ήδη τη νέα φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας μεγάλες αυτονομίες, προηγμένα συστήματα φόρτισης και σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Ευρύτερος στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός πλήρους οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά και την ενέργεια, τη φόρτιση και τη διασύνδεση με τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.

Βιώσιμη παραγωγή και πράσινη ενέργεια

Όπως είπαμε και στην εισαγωγής, η βιωσιμότητα για την KIA δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα που παράγει, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο αυτά κατασκευάζονται. Η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα RE100, δεσμευόμενη ότι όλες οι εγκαταστάσεις της θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με το πλάνο της, οι μονάδες παραγωγής της KIA εκτός Κορέας θα λειτουργούν αποκλειστικά με πράσινη ενέργεια έως το 2030, ενώ έως το 2040 η μετάβαση θα έχει ολοκληρωθεί και στις εγχώριες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ήδη, το εργοστάσιο της KIA στη Σλοβακία λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε φωτοβολταϊκά συστήματα, σε ενεργειακά αποδοτικές μονάδες παραγωγής και στη χρήση «πράσινου χάλυβα», ώστε να μειωθεί σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και νέα υλικά

Η KIA επενδύει σημαντικά και στη χρήση βιώσιμων υλικών στα νέα της μοντέλα. Ανακυκλωμένα πλαστικά, βιολογικά υφάσματα και οικολογικές επενδύσεις χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, μειώνοντας τη χρήση συμβατικών πρώτων υλών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης υλικών

Ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό (PCM). Ένας από τους βασικούς τομείς όπου το πλαστικό PCM έχει ενσωματωθεί στο νέο Kia EV9 είναι η επένδυση των θυρών. Η ενσωμάτωση από την Kia ανακυκλωμένου πλαστικού μετά την κατανάλωση στην κατασκευή του EV9, είναι ένα προληπτικό βήμα που συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων και στην αναγέννηση των χώρων υγειονομικής ταφής.

Ένας από τους βασικούς τομείς όπου το πλαστικό PCM έχει ενσωματωθεί στο νέο Kia EV9 είναι η επένδυση των θυρών. Η ενσωμάτωση από την Kia ανακυκλωμένου πλαστικού μετά την κατανάλωση στην κατασκευή του EV9, είναι ένα προληπτικό βήμα που συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων και στην αναγέννηση των χώρων υγειονομικής ταφής. Ανακυκλωμένο ύφασμα PET. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) είναι από τα πιο εύκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά στον κόσμο, έχοντας καλή αντοχή στα χτυπήματα και την υγρασία. Το υλικό αυτό μπορεί να βρεθεί σε πολλές περιοχές του εσωτερικού του EV9, όπως τα καθίσματα, ο ουρανός, και τα προσκέφαλα. Ειδικότερα, κάθε EV9 ενσωματώνει τουλάχιστον 70 ανακυκλωμένα μπουκάλια.

Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) είναι από τα πιο εύκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά στον κόσμο, έχοντας καλή αντοχή στα χτυπήματα και την υγρασία. Το υλικό αυτό μπορεί να βρεθεί σε πολλές περιοχές του εσωτερικού του EV9, όπως τα καθίσματα, ο ουρανός, και τα προσκέφαλα. Ειδικότερα, κάθε EV9 ενσωματώνει τουλάχιστον 70 ανακυκλωμένα μπουκάλια. Μοκέτες από 100% ανακυκλωμένα υλικά PET. Εκτός από την παρουσία του στην υπόλοιπη καμπίνα, η Kia χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένα υλικά και για τις μοκέτες και επενδύσεις της. Πηγαίνοντας ακόμα πιο μακριά, η μάρκα προσφέρει την επιλογή ένα μέρος αυτού του υλικού να προέρχεται από ανακυκλωμένα δίχτυα αλιείας.

Η βιώσιμη κινητικότητα δεν τελειώνει όταν ένα αυτοκίνητο ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του. Για την KIA, η κυκλική οικονομία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που επαναχρησιμοποιεί, ανακυκλώνει και επανεφεύρει τα πάντα. Μέσα από ειδικά κέντρα επεξεργασίας, η εταιρεία συλλέγει και ανακυκλώνει μπαταρίες από παλιά EVs, δίνοντάς τους δεύτερη ζωή ως στατικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

PBV: Η νέα μορφή της κινητικότητας

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της μελλοντικής στρατηγικής της KIA αφορά τα PBV (Platform Beyond Vehicle). Πρόκειται για μια νέα γενιά ειδικά σχεδιασμένων ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες: από επαγγελματικές μεταφορές και logistics μέχρι υπηρεσίες μετακίνησης και κινητούς χώρους εργασίας. Η εταιρεία θεωρεί πως το μέλλον της κινητικότητας δεν θα βασίζεται μόνο στην ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου, αλλά σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνδεδεμένων υπηρεσιών, λογισμικού και έξυπνων μετακινήσεων, που θα μειώνει μέρα με τη μέρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Software, AI και συνδεδεμένες υπηρεσίες για λιγότερες φθορές και επισκέψεις σε συνεργεία

Η νέα εποχή της KIA περιλαμβάνει και σημαντικές επενδύσεις στο λογισμικό και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η εταιρεία εξελίσσει τα λεγόμενα software-defined vehicles, οχήματα δηλαδή που μπορούν να αναβαθμίζονται συνεχώς μέσω over-the-air updates, αποκτώντας νέες δυνατότητες και λειτουργίες χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο. Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογιών AI και connected services επιτρέπει πιο αποδοτική διαχείριση ενέργειας, predictive maintenance και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων.

Η KIA δείχνει ξεκάθαρα πως η βιωσιμότητα είναι μία συνολική στρατηγική που επηρεάζει κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Από την παραγωγή και τα υλικά, μέχρι την ηλεκτροκίνηση, το software και το μέλλον της ίδιας της κινητικότητας.