Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Κίνα δέχεται επικρίσεις από τη Δύση για όλα όσα κάνει. Ωστόσο, βρισκόμαστε στο τέλος του έτους και θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε σε μια σημαντική εξέλιξη στη χώρα που κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος: την καθαρή ενέργεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο «σοκ της Κίνας», αλλά κανείς δεν το θέτει έτσι. Οι επικριτές αρέσκονται να αναφέρονται στα στατιστικά στοιχεία ότι η Κίνα καίει τόσο άνθρακα όσο ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά η χώρα τον καίει για να παράγει ενέργεια κυρίως για να κατασκευάσει τα αγαθά που αγοράζει φθηνά ο υπόλοιπος κόσμος.

Σε κάθε περίπτωση, η Κίνα είναι τόσο αφοσιωμένη στην απεξάρτηση της από τον άνθρακα που στη διαδικασία αυτή δημιουργεί τεχνολογίες και βιομηχανίες πρωτοποριακές στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Αυτή η κοσμοϊστορική ενεργειακή μετάβαση ωθεί πολλές άλλες χώρες να απομακρυνθούν από τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα, ειδικά εκείνες στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έκθεση του βρετανικού think tank για την καθαρή ενέργεια Ember. Η μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση της Κίνας «αναδιαμορφώνει ριζικά την οικονομία της ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο», καθιστώντας την καθαρή ενέργεια και τις υποδομές της προσιτές στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και όχι μόνο εντός της Κίνας.

Η χώρα έχει ήδη προσεγγίσει την κορύφωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων που σχετίζονται με την ενέργεια, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και αποθήκευση, μαζί με την ηλεκτροδότηση των μεταφορών, των κτιρίων και της βιομηχανίας.

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται η Ember, είναι χαρακτηριστικά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο στην καθαρή ενέργεια, έχοντας δαπανήσει 625 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, ή σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου συνόλου των 2,03 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όγκος της εγκατεστημένης αποθήκευσης μπαταριών τριπλασιάστηκε την τριετία έως το 2024. Οι επενδύσεις στο δίκτυο αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό το 2024, στα 86,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 25% απο το 2019.

Πέρυσι, οι επενδύσεις και η παραγωγή σε καθαρή ενέργεια συνεισέφεραν 1,94 τρισεκατομμύρια δολάρια στην εθνική οικονομία, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου το ένα δέκατο του ΑΕΠ της Κινας ή περίπου το συνολικό ΑΕΠ της Αυστραλίας. Ο τομέας αναπτύσσεται τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι η κινεζική οικονομία συνολικά.

Πώς το καταφέρνει η Κίνα; Πρόκειται για μια κρατικά καθοδηγούμενη βιομηχανική πολιτική στην καλύτερη εκδοχή της. Συνεχίζοντας τη δυναμική που έχει συσσωρευτεί σε διάστημα μιας δεκαετίας, το τελευταίο 15ο πενταετές σχέδιο – το οποίο διαρκεί έως το 2030 – επιδιώκει να αντικαταστήσει την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού, με στόχο το «διπλό έργο άνθρακα», δηλαδη την επίτευξη μέγιστων εκπομπών έως το 2030 και την ουδετερότητα άνθρακα έως το 2060.

«Αυτές οι επενδύσεις στο μέλλον της καθαρής ενέργειας οδηγούν σε δραματικές μειώσεις κόστους σε όλο τον κόσμο σε βασικές τεχνολογίες όπως οι ανεμογεννήτριες, τα ηλιακά πάνελ, οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα», σύμφωνα με την Ember.

Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μειώνει επίσης το κόστος και επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας σε άλλες χώρες. «Τα οφέλη γίνονται ολοένα και πιο αισθητά στις αναδυόμενες αγορές, πολλές από τις οποίες ξεπερνούν τις χώρες του ΟΟΣΑ σε μερίδιο παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας και σε ηλεκτροδότηση», αναφέρει η έκθεση Ember.

Οι τιμές αυτών των τεχνολογιών έχουν μειωθεί κατά 60% έως 90% σε σχέση με το 2010. Μέχρι το 2024, αναφέρει η έκθεση, περισσότερο από το 90% των αιολικών και ηλιακών έργων που έχουν ανατεθεί παγκοσμίως παρήγαγαν ενέργεια φθηνότερα από τις φθηνότερες πηγές ορυκτών καυσίμων. Οι φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλους συμβάλλουν στο να ανοίξει ο δρόμος για «να φτάσει η χρήση ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως στην κορύφωση και να μειωθεί», σύμφωνα με την έκθεση Ember.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν το αντίθετο. Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, έχει κινηθεί για να τερματίσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη βιομηχανία και την έρευνα και πιέζει άλλες χώρες να αγοράσουν αμερικανικά ορυκτά καύσιμα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις υπό την απειλή υψηλών δασμών. Προωθεί την εγχώρια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των γεωτρήσεων στην Αρκτική. Ο Trump έχει ασπαστεί το διαβόητο σύνθημα «drill, baby, drill».

Οι κινεζικές εταιρείες προμηθεύουν πλέον περίπου το 80% των ηλιακών πάνελ και το 60% των ανεμογεννητριών παγκοσμίως, σύμφωνα με την Ember. Οι αμερικανικές εταιρείες όχι μόνο δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν, αλλά και αποθαρρύνονται ενεργά από την ίδια τους την κυβέρνηση να δεσμευτούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μην προωθούν την αμερικανική δημοκρατία και τον καπιταλισμό της ελεύθερης αγοράς. Ωστόσο, βοηθούν τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να οικοδομήσουν πλούτο και καλύτερη υγεία για τους πολίτες, ένα διαφορετικό αλλά ουσιαστικό είδος ελευθερίας.

Είναι περίεργο το γεγονός ότι η διακυβέρνηση των ΗΠΑ ασκείται από ένα πολιτικό κόμμα που αρνείται – ή τουλάχιστον υποβαθμίζει – την κλιματική αλλαγή και αναγκάζει τον κόσμο να αγοράζει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της χωρας. Εν τω μεταξύ, η αυταρχική Κίνα βοηθά τον κόσμο να υιοθετήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πηγή: South China Morning Post