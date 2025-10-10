Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το ρεκόρ επέκτασης παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας και η σταθερή ανάπτυξη παραγωγής αντίστοιχης αιολικής οδηγούν στην απομάκρυνση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα το 2025, αναφέρει μια νέα έκθεση.

Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα του κόσμου παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια άνθρακα για πρώτη φορά φέτος, σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής για το παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με έρευνα.

Μια έκθεση της κλιματικής ομάδας Ember, διαπίστωσε ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2025, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν την αυξανόμενη ζήτηση του κόσμου για ηλεκτρική ενέργεια, οδηγώντας σε μικρή μείωση στη χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπέρασε αυτήν του πρώτου εξαμήνου του 2024 , καλύπτοντας το 83% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αιολική ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 7%, επιτρέποντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να εκτοπίσουν τα ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά.

Το ορόσημο αντιπροσωπεύει «μια κρίσιμη καμπή», σύμφωνα με την Małgorzata Wiatros-Motyka, ανώτερη αναλύτρια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ember και συντάκτρια της έκθεσης. «Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αναπτύσσονται τώρα αρκετά γρήγορα για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση του κόσμου για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας αλλαγής όπου η καθαρή ενέργεια συμβαδίζει με την αύξηση της ζήτησης», είπε η Wiatros-Motyka.

Η Κίνα και η Ινδία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση Ember, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που βασίζονταν περισσότερο στα ορυκτά καύσιμα. Μια ξεχωριστή έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) διαπίστωσε ότι οι παγκόσμιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το 80% της νέας δυναμικότητας καθαρής ενέργειας να αναμένεται να προέλθει από ηλιακή ενέργεια.

Ο Fatih Birol, εκτελεστικός διευθυντής του IEA, δήλωσε: «Η αύξηση της παγκόσμιας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχείται από τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ – αλλά με την αιολική, την υδροηλεκτρική ενέργεια, τη βιοενέργεια και τη γεωθερμία να συμβάλλουν επίσης».

Ο IEA είπε ότι η Κίνα θα παραμείνει η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την Ινδία να αναδεικνύεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατά την υπόλοιπη δεκαετία. «Εκτός από την ανάπτυξη σε καθιερωμένες αγορές, η ηλιακή ενέργεια πρόκειται να αυξηθεί σε οικονομίες χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας», πρόσθεσε ο Birol.

Η Κίνα πρόσθεσε περισσότερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, οδηγώντας σε πτώση 2% στη χρήση ορυκτών καυσίμων στη χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες το 2024, διαπίστωσε η Ember.

Την ίδια περίοδο η Ινδία αύξησε την ανανεώσιμη ενέργεια της κατά περισσότερο από τρεις φορές από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – η οποία ήταν σημαντικά ασθενέστερη φέτος – προκαλώντας μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου κατά 3,1% και 34% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ ξεπέρασε τον αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση 17% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην ΕΕ, η ζήτηση παρουσίασε μόνο μέτρια αύξηση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, αλλά η πτώση της αιολικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών σήμαινε ότι ακόμη και η ραγδαία αύξηση της ηλιακής ενέργειας δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο και άνθρακα κατά 14% και 1,1% αντίστοιχα.

Πηγή: The Guardian