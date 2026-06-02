Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον μετασχηματισμό του σε έναν πολυσχιδή Όμιλο με δραστηριότητες σε νέα πεδία της οικονομίας και, ταυτόχρονα, επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία και την υλοποίηση έργων που χαρακτηρίζονται από θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Κι έχοντας ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής του και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, συμβάλλει στην πρόοδο και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας.

Ο Όμιλος AKTOR υιοθετεί τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του, εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης και προσεγγίζει συστηματικά τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Δράσεις, όπως η ανακύκλωση και επεξεργασία αποβλήτων, η αξιοποίηση επεξεργασμένου νερού στα εργοτάξια και η υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων, καταδεικνύουν τη δέσμευσή του Ομίλου στη βιωσιμότητα, ενώ η υλοποίηση ασκήσεων ανθεκτικότητας για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα ενισχύει την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Πράσινη ενέργεια

Σημαντικό είναι το αποτύπωμά του στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Διαθέτοντας ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, το 2025 παρήγαγε σχεδόν 47.000 MWh καθαρής ενέργειας. Με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW έως το 2030, αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη νέων έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινης ενέργειας, δρομολογώντας επενδύσεις άνω του €1 δισ. στον τομέα των ΑΠΕ και των μπαταριών.

Ενδυνάμωση των εργαζομένων

Ο Όμιλος AKTOR έχει διαμορφώσει μία εταιρική κουλτούρα που φέρνει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των λειτουργιών του και υλοποιεί σειρά σχετικών εκπαιδεύσεων για τους εργαζόμενους, με στόχο την οριζόντια ενσωμάτωσή στις εταιρικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει τη νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμας AKTOR Drive, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής του για συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων του. Παράλληλα, στηρίζει τη συμπερίληψη, καταγράφοντας αξιοσημείωτη παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Νέοι και τοπικές κοινωνίες

Επιπλέον, στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και τη νέα γενιά μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα που προάγουν την εκπαίδευση και ενισχύουν το κοινωνικό του αποτύπωμα, όπως το AKTOR 4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα.

Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, ο Όμιλος ενίσχυσε τις Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Προμήθειων και Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή βελτίωση των πρωτοβουλιών του για τη διασφάλιση συμμόρφωσης. Την ίδια στιγμή, η εισαγωγή ρητρών βιωσιμότητας στις συνεργασίες, η ενδυνάμωση της συμμετοχής ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών, διαμορφώνουν ένα σύστημα διοίκησης προσανατολισμένο στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Διεθνής αναγνώριση από τον EcoVadis

Η διάκριση που απέσπασε ο Όμιλος AKTOR από τον φορέα EcoVadis, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, τον κατατάσσει στο ανώτερο 15% των εταιρειών παγκοσμίως. Οι επιδόσεις που κατέγραψε ο Όμιλος, σε όλο το φάσμα των σχετικών απαιτήσεων, υπερέβησαν τον μέσο όρο του κλάδου, αποδεικνύοντας τη σταθερή του δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και τη συστηματική εφαρμογή των πολιτικών ESG.