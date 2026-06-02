Η αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο έχει ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας μαζί της μια αίσθηση συγκίνησης αλλά και προσμονής. Δεν είναι απλώς το τέλος μιας ακόμα θεατρικής σεζόν, είναι μια μικρή παύση πριν από μια μεγάλη αλλαγή.

Στις 25 και 26 Ιουνίου, η «Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας», σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, θα αποτελέσει την τελευταία παράσταση που θα φιλοξενηθεί στον χώρο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Η επιλογή μιας διαχρονικής τραγωδίας, που αναδεικνύει τα όρια της δικαιοσύνης και της ηθικής μέσα σε συνθήκες κατάρρευσης, λειτουργεί και συμβολικά: όπως η ηρωίδα παλεύει με την απώλεια και την επόμενη μέρα, έτσι και το ίδιο το μνημείο περνά σε μια περίοδο αναγκαίας «σιωπής» με στόχο την αναγέννησή του.

Το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό για περίπου τρία χρόνια, προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. Οι παρεμβάσεις δεν αποσκοπούν μόνο στη συντήρηση, αλλά κυρίως στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μνημείου, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια και να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Όπως έχει επισημάνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το Ηρώδειο αποτελεί ένα μνημείο εξαιρετικής ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, με αξία που υπερβαίνει τα όρια της πόλης. Σήμερα, ωστόσο, παρουσιάζει σοβαρά δομοστατικά προβλήματα: φθορές στην άνω τοξοστοιχία της πρόσοψης, ρηγματώσεις και απώλειες υλικού στους λίθους, τοπικές παραμορφώσεις, ακόμη και σημεία με κίνδυνο αποσταθεροποίησης. Παράλληλα, καταγράφονται φαινόμενα βιοδιάβρωσης, ανάπτυξη μικροοργανισμών και ριζικών συστημάτων στους αρμούς, καθώς και αστοχίες από παλαιότερες επεμβάσεις.

Στόχος των εργασιών είναι να θωρακιστεί το μνημείο απέναντι τόσο στη φυσική όσο και στην ανθρωπογενή φθορά, να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητά του και να αναβαθμιστεί λειτουργικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η θέσπιση κανονισμού λειτουργίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα των εκδηλώσεων και την προστασία του χώρου στο μέλλον.

Οι επεμβάσεις, που βασίζονται σε διεπιστημονικές μελέτες, είναι εκτεταμένες και πολυεπίπεδες. Σε δομικό επίπεδο περιλαμβάνουν την αφαίρεση ασύμβατων νεότερων υλικών, στερεώσεις και συγκολλήσεις λίθων, αντικαταστάσεις φθαρμένων στοιχείων, συμπληρώσεις κενών και διορθώσεις παραμορφώσεων, καθώς και έλεγχο της στατικής επάρκειας παλαιότερων αναστηλώσεων. Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικά έως σήμερα μη ορατά στοιχεία, όπως το σκηνικό οικοδόμημα και τα ψηφιδωτά δάπεδα.

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στη σκηνική αίθουσα, όπου θα αποκατασταθεί το περίγραμμά της ώστε να αναδειχθεί η χωρικότητά της και να εξυπηρετεί καλύτερα τις παραστάσεις, στο προσκήνιο, που θα καταστεί ασφαλές, σαφές και πλήρως επισκέψιμο,

στα τόξα των παρόδων και στους βασικούς τοίχους του μνημείου -κεντρικό, ανατολικό και δυτικό- με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση της ενότητας της όψης,

στο κοίλο, όπου θα συνεχιστεί η συντήρηση των μαρμάρινων εδωλίων που καταπονούνται από τη χρήση του κοινού.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι παρεμβάσεις που αποκαθιστούν τη λειτουργική εμπειρία του χώρου: η αναστήλωση του ανατολικού κλιμακοστασίου και της ανιούσας οδού επαναφέρει τη σύνδεση με τη Στοά του Ευμένους και τον Περίπατο, ενώ η αποκατάσταση του καμπύλου τοίχου και των διαδρομών αναδεικνύει την αρχική γεωμετρία και τη φυσική ροή κίνησης των επισκεπτών.

Ο περιβάλλων χώρος επανασχεδιάζεται με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής: η πλατεία απελευθερώνεται από βοηθητικές χρήσεις, δημιουργούνται νέοι χώροι εξυπηρέτησης, όπως αναψυκτήριο και εκδοτήρια, και αναβαθμίζονται οι υποδομές και οι διαδρομές πρόσβασης. Όλες οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται με σεβασμό στο φυσικό τοπίο, με διακριτική ένταξη και δυνατότητα αναστροφής.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού που εναρμονίζεται αισθητικά με το μνημείο, η πλήρης αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η εκπόνηση πρωτοποριακής ακουστικής μελέτης για την αξιολόγηση της επίδρασης του ήχου στη δομή του χώρου.

Η τριετής παύση λειτουργίας του Ηρωδείου δεν αποτελεί απλώς μια διακοπή, αλλά μια συνειδητή επένδυση στη βιωσιμότητά του.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το μνημείο αναμένεται να επιστρέψει πιο ανθεκτικό, λειτουργικά αναβαθμισμένο και καλύτερα προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και συμβολικό του χαρακτήρα.