Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας διέταξε έρευνα για τον πιθανό πυροβολισμό μιας σπάνιας ιβηρικής όρκας, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να κολυμπάει με τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιό της, δήλωσε την Παρασκευή 14 Αυγούστου η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Σάρα Άαγκεσεν.

«Η γηραιότερη όρκα στο Στενό του Γιβραλτάρ εμφανίστηκε με σημάδια συμβατά με σκάγια» από κυνηγετικό όπλο αυτή την εβδομάδα, έγραψε σε ανάρτησή της ανακοινώνοντας την έρευνα.

«Πρόκειται για ένα ευάλωτο είδος και οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε αυτά είναι σοβαρό έγκλημα».

Οι οργανώσεις WeWhale Association και Iberian Orca Guardians δήλωσαν νωρίτερα ότι κατέγραψαν πολλαπλά νέα τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιο της Toñi, της γηραιότερης γνωστής ιβηρικής όρκας, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών τους στο πεδίο.

«Το να βλέπουμε την Toñi, τη “La Abuela” (η γιαγιά), σε αυτή την κατάσταση είναι συντριπτικό», δήλωσε ο Janek Andre, επικεφαλής των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων.

«Αν κάποιος την πυροβόλησε σκόπιμα με καραμπίνα, αυτό δεν είναι μόνο μια πράξη ακραίας σκληρότητας απέναντι σε ένα ζώο.

Είναι μια επίθεση σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη ενός πληθυσμού που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση».

Ο υποπληθυσμός της ιβηρικής όρκας αριθμεί λιγότερα από 40 ζώα, σύμφωνα με τις οργανώσεις.

Αναφερόμενος σε μια σειρά από προσκρούσεις όρκων σε σκάφη στα ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τα τελευταία χρόνια, ο Andre δήλωσε:

«Όποια κι αν είναι η άποψη κάποιου για αυτές τις αλληλεπιδράσεις, το να πυροβολεί κανείς αυτά τα ζώα δεν μπορεί ποτέ να είναι αποδεκτή αντίδραση. Αυτές οι όρκες χρειάζονται προστασία, όχι αντίποινα».

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ομοφωνία σχετικά με τους λόγους αυτής της σχετικά πρόσφατης συμπεριφοράς προσκρούσεων σε σκάφη.

Αν και είναι γνωστές ως «φάλαινες δολοφόνοι», οι όρκες ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών. Στην ενηλικίωσή τους μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και τα 8 μέτρα και σε βάρος έως και τους 6 μετρικούς τόνους.