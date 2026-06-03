Την καθιέρωση του Ετήσιου Βραβείου «Βιώσιμης Αλιείας» ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας (CAQ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO, που πραγματοποιείται στη Ρόδο.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και θα αναδεικνύει πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν στην πράξη ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

«Θέλουμε να αναδεικνύουμε παραδείγματα ανθρώπων και συλλογικοτήτων που αποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα δεν είναι ένα θεωρητικό σύνθημα, αλλά μια καθημερινή πρακτική που παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Το πρώτο Βραβείο Βιώσιμης Αλιείας απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία «Αμοργόραμα», την οποία παρέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», κ. Μιχάλης Κρόσμαν.

Η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο, μέσα από τη συνεργασία επαγγελματιών αλιέων, επιστημονικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι αλιείς της Αμοργού, διαπιστώνοντας τις πιέσεις που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη σταδιακή μείωση των αλιευμάτων, προχώρησαν στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εθελοντική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας κατά τις κρίσιμες περιόδους αναπαραγωγής, χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, δράσεις καθαρισμού ακτών και θαλάσσιων περιοχών, καθώς και πρωτοβουλίες για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Απονέμοντας το βραβείο, ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε το «Αμοργόραμα» υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

«Με τη σημερινή βράβευση δεν τιμούμε μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Τιμούμε μια ολόκληρη φιλοσοφία. Την πεποίθηση ότι η προστασία της θάλασσας και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευθούν. Ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική», τόνισε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η εμπειρία της Αμοργού αποδεικνύει πως οι ίδιοι οι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όταν διαθέτουν γνώση, συνεργασία και κοινό όραμα.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», τους αλιείς του νησιού και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι το «Αμοργόραμα» αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μεσόγειο.