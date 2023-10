Περισσότερα από 100 δελφίνια βρέθηκαν νεκρά στον Αμαζόνιο εν μέσω ακραίας ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών νερού, που έφτασε ως και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Τα νεκρά δελφίνια βρέθηκαν όλα στη λίμνη Tefé τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Mamirauá, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Επιστημών της Βραζιλίας.

«Είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς μας, σίγουρα συνδέεται με την περίοδο ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες στη λίμνη Τεφέ», σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία δεν αναφέρεται ρητά στην κλιματική αλλαγή.

