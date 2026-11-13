Πώς χρησιμοποιείται το νερό στη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας και πού μπορεί να περιοριστεί η σπατάλη του; Σε αυτά τα ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις οι μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό». Πρόκειται για μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συνδέει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τις καθημερινές επιλογές των παιδιών στο σχολείο.

Η αποστολή ξεκινά με το «Μυστήριο στο Κάλιο». Η ιστορία προσκαλεί τα παιδιά να διατυπώσουν υποθέσεις και να αναζητήσουν στοιχεία, εξερευνώντας τον κύκλο του νερού, την κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία.

Το σχολείο ως αφετηρία αλλαγής

Στη συνέχεια, οι μαθητές δουλεύουν ως ερευνητική ομάδα. Παρατηρούν τους χώρους όπου χρησιμοποιείται νερό στη διάρκεια της ημέρας και καταγράφουν πού υπάρχει περιθώριο για εξοικονόμηση. Με βάση τα ευρήματά τους, συζητούν διαφορετικές λύσεις και συνεργάζονται για να σχεδιάσουν μια πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί στο σχολείο τους.

Μια κατασκευή, μια αφίσα ή μια καινοτόμα ιδέα και δημιουργία μπορεί να δώσει μορφή στην πρόταση της ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους στις υπόλοιπες τάξεις και στην τοπική κοινωνία, εξηγώντας τι παρατήρησαν και πώς κατέληξαν στη λύση τους. Αντιστοίχως και στο σπίτι τους, τα παιδιά μοιράζονται όσα έμαθαν και συζητούν με τις οικογένειές τους πώς μπορούν να εξοικονομούν νερό στην καθημερινότητά τους.

Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία με τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού και το ψηφιακό υλικό του διαγωνισμού. Οι οκτώ διδακτικές ενότητες συνδέονται με τα μαθήματα του Δημοτικού και βοηθούν την τάξη να περάσει από την αρχική διερεύνηση στον σχεδιασμό και την παρουσίαση της δικής της πρότασης.

Διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Στο πρώτο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, παρουσιάστηκαν οι στόχοι της «Μεγάλης Μπλε Αποστολής», τρόποι αξιοποίησης του υλικού στην τάξη και τα βήματα για τη συμμετοχή των σχολείων και την υποβολή των μαθητικών έργων.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί θα δουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού και το ψηφιακό υλικό για να οργανώσουν τη συμμετοχή της τάξης τους. Θα ενημερωθούν επίσης για τη δήλωση συμμετοχής και την υποβολή των έργων. Στο τέλος θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους.

Φόρμα συμμετοχής στο σεμινάριο – https://socialdoo.typeform.com/to/e838mEGY

Βραβεία και συμμετοχή των σχολείων

Τα σχολεία των ομάδων που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη θα λάβουν τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 5.000, 3.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα. Τρία ειδικά βραβεία, με εξοπλισμό αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, θα απονεμηθούν για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση, καθώς και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων.

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, στις 15:00. Όσα δηλώσουν εμπρόθεσμα συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους από τις 12 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 21 Μαρτίου 2027, στις 15:00. Η φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό και το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στο https://mpleapostoli.eydap.gr/.