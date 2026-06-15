Από τη φθορά των ελαστικών απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη 360.000-540.000 τόνοι μικροπλαστικών, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή αυτών των εκπομπών. Αυτό αναφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA), η οποία έχει θέσει στόχο μείωσης κατά 30% των εκπομπών μικροπλαστικών έως το 2030, αναγνωρίζοντας ότι οι ακούσιες εκπομπές, όπως η φθορά των ελαστικών, αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Μάλιστα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων εκτιμά ότι περίπου 176.000 τόνοι ακούσια παραγόμενων μικροπλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στα επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης. Η μεγάλη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτά τα σωματίδια από τα ελαστικά καταλήγουν στο έδαφος και στα υδάτινα οικοσυστήματα μέσω της βροχής και των αποχετεύσεων, μεταφέρονται στον αέρα ως πολύ λεπτά σωματίδια, περιέχουν καουτσούκ και πρόσθετα χημικά (π.χ. αντιοξειδωτικά και άλλες ουσίες), ενώ θεωρούνται από τις μεγαλύτερες πηγές πρωτογενών μικροπλαστικών στο περιβάλλον.

Τα συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία αποτελούν τον βασικό λόγο που η ΕΕ, μέσω του κανονισμού Euro 7, εισάγει από το 2028 νέα πρότυπα για τη μείωση της φθοράς των νέων ελαστικών. Η επίσημη απόφαση είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1257 (Euro 7) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αναφέρει ότι από το 2028 αυτές οι νέες προδιαγραφές θα ισχύουν για τα καινούρια ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (κατηγορία C1) που θα διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά, από το 2030 οι απαιτήσεις επεκτείνονται στα νέα οχήματα και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (κατηγορία C2) και από το 2032 θα καλύπτουν και τα βαρέα επαγγελματικά ελαστικά (κατηγορία C3).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να παράγουν ελαστικά που θα φθείρονται λιγότερο, θα εκπέμπουν λιγότερα μικροσωματίδια και μικροπλαστικά, ενώ θα πρέπει να πληρούν νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Φυσικά ο κανονισμός δεν υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να πετάξουν ή να αντικαταστήσουν τα ελαστικά που ήδη έχουν από το 2028 στα αυτοκίνητά τους. Αφορά τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι κατασκευαστές για την παραγωγή νέων ελαστικών που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.