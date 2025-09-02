Το γιγάντιο δηλητηριώδες υδρόβιο έντομο με το ισχυρό και επώδυνο δάγκωμα, που ονομάζεται Λιθόκερος, συνεχίζει να προκαλεί αναστάτωση στους πολίτες αφού οι εμφανίσεις του πια στην Ελλάδα είναι συχνές.

Μόλις σήμερα έγινε γνωστό μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ότι εμφανίστηκε σε παραλία της Λήμνου.

Ο Λιθόκερος ή Lethocerus Patruelis Belostomatidae, όπως είναι η επίσημη ονομασία του είναι το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης. Απαντάται συνήθως σε θερμά και τροπικά κλίματα αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της Κλιματικής Αλλαγής έχουν αυξηθεί πολύ οι εμφανίσεις του και στη χώρα μας.

Το μήκος του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 12 εκατοστά.

Μοιάζει με κατσαρίδα που κολυμπάει και πετάει. Είναι έντομo μεγάλου μεγέθους, κυρίως καφέ ή πράσινου χρώματος, που το βοηθά ώστε να αφομοιώνεται στα χρώματα του περιβάλλοντος του. Το δάγκωμα του είναι δηλητηριώδες όχι όμως θανατηφόρο για τον άνθρωπο και προκαλεί οξύ πόνο. Προκαλεί πρήξιμο και παλμικό πόνο, αλλά συνήθως υποχωρεί μέσα σε περίπου πέντε ώρες το πολύ.

Η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών βρίσκεται στην Αμερική, με ένα μόνο είδος στην Ευρώπη, δύο στην Αφρική, δύο στην Αυστραλία και τρία στην Ασία.

Σε αντίθεση με τα άλλα έντομα της οικογένειας Belostomatidae, το θηλυκό αφήνει τα αυγά του στην παραλία, κοντά στη θάλασσα και συνήθως σε ανθρώπινες κατασκευές, με το αρσενικό να τα φυλάει από άλλους θηρευτές και να τα βρέχει κάθε τόσο με νερό της θάλασσας.

Όπως και άλλα μέλη της οικογένειας των γιγαντιαίων ζωυφίων, τα είδη των Λιθόκερων είναι αρπακτικά που εξουδετερώνουν το θήραμα «μαχαιρώνοντάς» το με το ρύγχος του και εγχύοντας ένα σάλιο που περιλαμβάνει μια σειρά από ένζυμα που διασπούν τις πρωτεΐνες.

Έως και 132 συστατικά έχουν βρεθεί στο σάλιο ή το δηλητήριό τους, αρκετά παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στα ζωύφια δολοφόνων. Στη συνέχεια, η προβοσκίδα χρησιμοποιείται για να ρουφήξει το υγρό και ημι-χωνεμένο σωματικό υγρό του θηράματος.

Τρέφεται με μικρά οστρακόδερμα, ψαράκια και αμφίβια, ενώ το δηλητηριώδες δάγκωμά του στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο, ο οποίος διαρκεί για κάποιες ώρες, αλλά δεν προκαλεί θάνατο, εκτός και αν το θύμα είναι αλλεργικό στο δηλητήριο του.

Ο Λιθόκερος είχε κάνει το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο του 2018 στα σκαλιά του Δημαρχείου Λαμίας στην οδό Σκληβανιώτη, προκαλώντας την περιέργεια και τον τρόμο.

Έχει επίσης παρατηρηθεί να εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια:

-Κομοτηνή: Εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης τον Ιούνιο του 2020.

-Λαμία: Εμφανίστηκε το 2018 έξω από το Δημαρχείο.

-Αχαΐα: Ένα αγόρι τσιμπήθηκε από Λιθόκερο το 2019 στην παραλία Λακκόπετρα.

-Πλαταμώνας: Εμφανίστηκε το 2020.

-Λευκάδα: Εμφανίστηκε ξανά το 2024.

-Ικαρία: Παρατηρήθηκε το 2024, σε διάστημα λίγων ημερών.

Επίσης εμφανίσεις έχουν παρατηρηθεί σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ορεστιάδα, Αγρίνιο, Λάρισα, Καβάλα, Κατερίνη, Θάσο, Βέροια, Περιστέρι, Αλεξανδρούπολη, Αριδαία, Πάργα, Κομοτηνή, Λήμνο και Ικαρία.