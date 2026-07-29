Η πρωτοφανής υποχώρηση της στάθμης των υδάτων στον Δούναβη, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης, αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έλλειψη νερού επηρεάζει πλέον κρίσιμους τομείς, όπως η παραγωγή ενέργειας και οι μεταφορές, ενώ ταυτόχρονα μεταμορφώνει την κοίτη του ποταμού σε ένα πεδίο απρόσμενων αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ανακαλύψεων.

Στην Ουγγαρία, οι επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια είναι ήδη ορατές. Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς, ο οποίος καλύπτει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της χώρας μέσω των τεσσάρων ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρων του, αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας μία από τις μονάδες του.

Καθώς ο Δούναβης αποτελεί την κύρια πηγή νερού για την ψύξη των εγκαταστάσεων, η χαμηλή ροή καθιστά αδύνατη την ασφαλή λειτουργία στο 100% της δυναμικότητας. Μετά από προηγούμενες περικοπές στην παραγωγή, η συνολική ισχύς του εργοστασίου υποχώρησε περίπου στο 60%. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την εξασφάλιση επαρκούς ροής νερού, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Λάσλο Γκάιντος, επιβεβαίωσε την εγκατάσταση πλωτών εξέδρων με αντλίες και γερανούς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν με ανησυχία τις προβλέψεις για περαιτέρω πτώση της στάθμης.

Την ίδια στιγμή στη βόρεια Βουλγαρία, η υποχώρηση των υδάτων αποκάλυψε ένα σπάνιο παλαιοντολογικό εύρημα. Κάτοικος του χωριού Ριάχοβο εντόπισε στην κοίτη του ποταμού λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε μαμούθ. Ειδικοί από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της Ρούσε παρέλαβαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ένα πλευρό για εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής ηλικία τους. Ο διευθυντής του μουσείου, Νικολάι Νένοφ, τόνισε τη σημαντική επιστημονική αξία των ευρημάτων, τα οποία ενισχύουν τη θεωρία ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε βάλτο πριν από χιλιάδες χρόνια.

Mammoth remains revealed in Bulgaria as Danube water levels hit record lows. This discovery sheds new light on Pleistocene life and regional history. Follow for updates and expert analysis. #Mammoth #Bulgaria #Danube #Archaeology #Paleontology #AncientDN… https://t.co/3EGZv8Unyg — Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) July 29, 2026

«Δεν θα το χαρακτήριζα εντυπωσιακό, όμως οποιαδήποτε ανακάλυψη αρχαίων λειψάνων είναι πολύ σημαντική για την επιστήμη», είπε ο Νένοφ, προσθέτοντας ότι εδώ και πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν ένας βάλτος.

Αυτές οι αλλεπάλληλες εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος αλλά μια πιεστική πραγματικότητα. Οι συχνοί καύσωνες και η ξηρασία ανασχηματίζουν το υδάτινο τοπίο της Ευρώπης, θέτοντας σε δοκιμασία τις υποδομές και τα οικοσυστήματα. Ο Δούναβης, ένας διαχρονικός πυλώνας ανάπτυξης για την ήπειρο, μετατρέπεται πλέον στον πιο αψευδή μάρτυρα των νέων περιβαλλοντικών συνθηκών.