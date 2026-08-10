Ο Ιούλιος του 2026 καταγράφηκε επίσημα ως ο θερμότερος μήνας στην ιστορία των ΗΠΑ από το 1895, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Με τη μέση θερμοκρασία να αγγίζει τους 24,9°C, καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ, ενώ παράλληλα η ξηρασία πλήττει πλέον το 48% της αμερικανικής επικράτειας.

Κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ του 1936

Σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία, η μέση θερμοκρασία στα ηπειρωτικά της χώρας ανήλθε σε 24,9 βαθμούς Κελσίου τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησε η επίσημη τήρηση αρχείων το 1895, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1895 και το 1936.

Η μέση αυτή θερμοκρασία των σχεδόν 25°C είναι υψηλότερη κατά 1,8°C σε σύγκριση με τον μέσο όρο των μηνών Ιουλίου ολόκληρου του 20ού αιώνα.

Η σφραγίδα της κλιματικής αλλαγής και οι περιοχές στο «κόκκινο»

Την κορυφαία πεντάδα των θερμότερων Ιουλίων στην ιστορία των ΗΠΑ συμπληρώνουν τα έτη 2012, 2006 και 2022, εξέλιξη που υπογραμμίζει την απτή επίδραση της κλιματικής αλλαγής τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι υψηλότερες αποκλίσεις από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σημειώθηκαν στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα πλήγηκε η πολιτεία του Ουαϊόμινγκ, όπου οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Στα ύψη η ξηρασία στο 48% της χώρας

Παράλληλα με τις ακραίες θερμοκρασίες, η NOAA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για την εξάπλωση της ξηρασίας.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο αναφοράς, το 48% της επικράτειας των ΗΠΑ (εκτός Αλάσκας και Χαβάης) αντιμετωπίζει πλέον συνθήκες ξηρασίας σε διαφορετικά επίπεδα έντασης.