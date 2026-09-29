Επίσημη καταμέτρηση του πληθυσμού των λύκων, και λήψη μέτρων για τον περιορισμό των περιστατικών επιθέσεων, ζητά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας, με τον υπεύθυνο Θήρας του Συλλόγου, Ιωάννη Τσικνή, να περιγράφει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα σε αρκετές περιοχές της Φθιώτιδας.

Οι δηλώσεις έγιναν στον ραδιοφωνικό σταθμό Lamia Polis 87.7, με αφορμή τις συνεχιζόμενες αναφορές κυνηγών για επιθέσεις λύκων σε κυνηγόσκυλα και την πρόσφατη υπόθεση στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, όπου λύκοι φέρονται να σκότωσαν ένα κυνηγόσκυλο και να τραυμάτισαν σοβαρά δεύτερο.

Ο Ιωάννης Τσικνής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος Θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, ανέφερε ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί σημαντικά και υποστήριξε πως ο Σύλλογος ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα.

Μιλώντας για τη συχνότητα των περιστατικών, έκανε λόγο ακόμη και για πέντε κυνηγόσκυλα την ημέρα που δέχονται επιθέσεις. Πρόκειται για εκτίμηση που διατύπωσε ο ίδιος με βάση τις αναφορές που φτάνουν στον Σύλλογο και όχι για επίσημη καταγραφή από κρατικό φορέα.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος, όπως ανέφερε, έχει ζητήσει από τους κυνηγούς να ενημερώνουν για κάθε συνάντηση με λύκους, αλλά και για κάθε περιστατικό επίθεσης, επιχειρώντας να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσικνή, υπάρχουν πλέον περιοχές της Φθιώτιδας τις οποίες αποφεύγουν αρκετοί κυνηγοί, όταν συνοδεύονται από κυνηγόσκυλα, λόγω του φόβου συνάντησης με λύκους.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την Παύλιανη, το Νεοχώρι, το Σκλήθρο και την Αποστολιά, χαρακτηρίζοντάς τες «κόκκινες» περιοχές για όσους κινούνται στο βουνό με σκυλιά.

Βασικό αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, είναι να πραγματοποιηθεί επίσημη καταγραφή του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή.

Ο κ. Τσικνής σημείωσε ότι οι κυνηγοί έχουν εικόνα της παρουσίας του είδους μέσα από τη συνεχή κίνησή τους στην ύπαιθρο, όμως θεωρεί απαραίτητη μία οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταμέτρηση, ώστε οι αποφάσεις διαχείρισης να βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Η πρόταση για «επικήρυξη» των λύκων:

Ο εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας προχώρησε και σε μία πιο συγκεκριμένη πρόταση, κάνοντας λόγο για «επικήρυξη» λύκων με στόχο, όπως είπε, τη μείωση του πληθυσμού τους.

Διευκρίνισε ότι η πρόταση του Συλλόγου, όπως την παρουσίασε, δεν αφορά την ένταξη του λύκου στα θηρεύσιμα είδη, ούτε την ανεξέλεγκτη θήρα του, αλλά την εξέταση ειδικών διαχειριστικών μέτρων από την Πολιτεία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα πρόκειται να τεθεί σε επαφές του Συλλόγου με αρμόδιους φορείς και βουλευτές, προκειμένου να εξεταστούν θεσμικές παρεμβάσεις.

Πηγή: LamiaNow.gr / Lamia Polis 87.7