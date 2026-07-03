Μετά από μια μακρά περίοδο εμφανούς εγκατάλειψης, η οποία οδήγησε στη σταδιακή του κατάρρευση και τη μαζική απώλεια μεγάλων δέντρων, το Άλσος Νέας Σμύρνης αλλάζει ριζικά όψη. Οι έντονες χιονοπτώσεις της περιόδου 2020-2021 που τσάκισαν δεκάδες πεύκα και κυπαρίσσια , σε συνδυασμό με τους παρατεταμένους καύσωνες και τις ασθένειες από έντομα, είχαν αφήσει βαθιές πληγές στο φυτικό κεφάλαιο της περιοχής.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναγέννηση του εμβληματικού αυτού πνεύμονα πρασίνου ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 από τη σημερινή δημοτική αρχή και συγκεκριμένα από την αντιδήμαρχο πρασίνου Ράνια Οικονόμου κατόπιν εντολής του δημάρχου Νέας Σμύρνης Γιώργου Κουτελάκη. Ήδη, η Α’ φάση της ανάπλασης έχει ολοκληρωθεί στο 40% της συνολικής έκτασης του Άλσους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Οι εικόνες από τη σημερινή διαμόρφωση του χώρου Άλσους:

Ριζική ανανέωση με 190 μεγάλα δέντρα και «έξυπνο» πότισμα

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται υπό την επίβλεψη της Αντιδημάρχου Πρασίνου δεν είναι επιφανειακές αλλά στοχεύουν στην ουσιαστική βιωσιμότητα του χώρου.

Μετά από σχετική άδεια του Δασαρχείου Πειραιά, απομακρύνθηκαν όλα τα ξερά και άρρωστα δέντρα. Στη θέση τους φυτεύτηκαν 190 νέα, εμβολιασμένα και μεγάλα σε μέγεθος δέντρα, τα οποία ενισχύθηκαν με ειδικά φυτοβελτιωτικά υλικά για την πλήρη προσαρμογή τους.

Παράλληλα, οι αριθμοί της ανάπλασης μιλούν από μόνοι τους:

11.000 τ.μ. φυσικού χλοοτάπητα στρώθηκαν προσφέροντας ξανά ζωντάνια στο έδαφος.

38.500 μέτρα νέου δικτύου άρδευσης εγκαταστάθηκαν για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

εγκαταστάθηκαν για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Τοποθετήθηκε υπόγειο σταλακτιφόρο σύστημα και κεντρικός πίνακας με 48 στάσεις αυτόματου ποτίσματος, διαχωρίζοντας τις ανάγκες των δέντρων από εκείνες του γρασιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στη ζώνη ανάπλασης. Στο υπόλοιπο Άλσος πραγματοποιείται έλεγχος φρεατίων, διάνοιξη ειδικών λεκανών (ξελάκκωμα) στη βάση των παλαιών δέντρων για τον αερισμό των ριζών τους, καθώς και χειροπότισμα για την ομαλή απορρόφηση του νερού.

Επιστήμη και High-Tech Drones στην υπηρεσία του πρασίνου

Η μεγάλη καινοτομία του έργου κρύβεται στην επιστημονική υποστήριξη. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, κλιμάκια του οποίου πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες.

Οι επιστήμονες επιστρατεύουν εξειδικευμένα drones (θερμικά και πολυφασματικά), προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια την υγεία του πρασίνου. Μέσω επιτόπιων μετρήσεων, το Πανεπιστήμιο εξετάζει τις υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους, τη βιοποικιλότητα, τη φυτοπαθολογία, καθώς και την ποιότητα του νερού των γεωτρώνσεων , παραδίδοντας πλήρεις μελέτες για τη θωράκιση του Άλσους.

Το Άλσος Νέας Σμύρνης ήταν και παραμένει ένας ζωντανός χώρος για βόλτες, άθληση, παιχνίδι και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η περιβαλλοντική και αισθητική του αναβάθμιση βελτιώνει άμεσα την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι, για να παραμείνει το Άλσος καθαρό, φροντισμένο και πράσινο, πέρα από την απαραίτητη δημοτική συντήρηση, απαιτείται ο σεβασμός και η προστασία από όλους.