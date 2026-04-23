Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτίωση του υδατικού αποτυπώματος του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του οργανισμού.

O Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής, Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης”, Επικεφαλής Επιτροπής Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναφέρει στην ανάρτησή του: «Η φάση αυτή εστίασε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αναγνώριση βασικών προκλήσεων και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου στρατηγικών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των υδατικών ροών και καταναλώσεων εντός των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, με στόχο τον προσδιορισμό των κύριων σημείων κατανάλωσης και πιθανών απωλειών. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες υποδομές και πρακτικές διαχείρισης νερού, εντοπίζοντας περιθώρια βελτίωσης τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο».

Η πρώτη φάση ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων λύσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης νερού, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης υδατικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού, όπως συστήματα έξυπνης παρακολούθησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης όμβριων υδάτων.

Παράλληλα, διαμορφώθηκαν στρατηγικοί στόχοι που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

τη σταδιακή μείωση του υδατικού αποτυπώματος,

τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού,

την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,

και την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στη λειτουργία του οργανισμού.

Η ολοκλήρωση της Α’ φάσης θέτει τις βάσεις για την επόμενη περίοδο υλοποίησης, κατά την οποία θα εξειδικευτούν τα μέτρα και οι δράσεις, θα καθοριστούν δείκτες παρακολούθησης και θα αναπτυχθούν μηχανισμοί αξιολόγησης της προόδου.

Συνολικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη βελτίωση του υδατικού αποτυπώματος του ΟΑΚΑ συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των υδατικών πόρων και στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.