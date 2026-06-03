Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ίσως στη μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο της ιστορίας της. Η ηλεκτροκίνηση, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βιώσιμη παραγωγή δεν αποτελούν πλέον απλώς μελλοντικούς στόχους, αλλά βασικούς πυλώνες εξέλιξης για κάθε κατασκευαστή που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός τα επόμενα χρόνια.

Για τη Ford, όμως, η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς εκπομπών CO₂ ή στην προσθήκη ηλεκτρικών μοντέλων στη γκάμα της. Η αμερικανική εταιρεία αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως μία συνολική αλλαγή φιλοσοφίας, η οποία ξεκινά από την παραγωγή και φτάνει μέχρι την καθημερινή εμπειρία του οδηγού.

Στο κέντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer, ένα μοντέλο που δεν σχεδιάστηκε απλώς για να αποτελέσει ακόμη ένα EV της αγοράς, αλλά για να αποδείξει πως η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να είναι πρακτική, εύχρηστη και συμβατή με τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Η βιωσιμότητα ως στρατηγική

Η Ford έχει θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας σημαντικά στην ηλεκτροκίνηση αλλά και στη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα παγκοσμίως έως το 2050, ενώ παράλληλα επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμα υλικά και πιο αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα χιλιάδες ηλιακά πάνελ που τροφοδοτούν τα εργοστάσια της). Η Ford δίνει έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης νερού στα εργοστάσιά της έχοντας εξοικονομήσει 199δις. γαλόνια νερού από το 2000, στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών αλλά και στη δημιουργία μπαταριών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, είναι μέλος της σύμπραξης Drive Sustainability, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ από το 2016, είναι υποστηρικτής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ένα σχέδιο 17 βημάτων για τις επιχειρήσεις που αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις της εταιρίας, στοχεύοντας θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλιματικής αλλαγής και άλλα.

Ειδικά στην Ευρώπη, η εταιρεία επιταχύνει σημαντικά τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της, με στόχο ένα μεγάλο μέρος των επιβατικών της μοντέλων να είναι αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το νέο Explorer ως «πρόσωπο» της νέας εποχής

Το νέο Ford Explorer αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας στρατηγικής. Πρόκειται για ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV που εξελίχθηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά και συνδυάζει πρακτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και μεγάλες αποστάσεις χωρίς άγχος φόρτισης.

Σε αντίθεση με αρκετά σύγχρονα EV που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εντυπωσιακή τεχνολογία ή στις ακραίες επιδόσεις, το Explorer σχεδιάστηκε γύρω από τις πραγματικές ανάγκες του οδηγού και της οικογένειας.

Η αυτονομία φτάνει έως και τα 602 χιλιόμετρα, επιτρέποντας άνετα μεγάλα ταξίδια χωρίς συνεχείς στάσεις για φόρτιση, ενώ οι χώροι είναι τεράστιοι, για 5 επιβάτες και έως 532λτ. αποσκευών. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχυφόρτισης μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναπλήρωσης ενέργειας (10-80% σε 25 λεπτά), κάτι που αποτελεί βασικό ζητούμενο για την ευρύτερη αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, το Ford Explorer διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και απόδοσης, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 52 kWh, ενώ οι εκδόσεις αυξημένης αυτονομίας εξοπλίζονται με μπαταρία 77 kWh. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η ισχύς κυμαίνεται από 170 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις εισαγωγής, φτάνει τους 286 ίππους στις πισωκίνητες εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία και κορυφώνεται στους 340 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως το Explorer δεν προσπαθεί να λειτουργήσει ως «τεχνολογικό gadget». Διατηρεί τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού Ford, με έμφαση στην οδική συμπεριφορά, στη σταθερότητα και στην αίσθηση σιγουριάς που περιμένει κανείς από ένα SUV της εταιρείας.

Βιωσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινότητα

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετά πρώτης γενιάς ηλεκτρικά μοντέλα ήταν ότι συχνά απαιτούσαν συμβιβασμούς στην πρακτικότητα ή στην ευκολία χρήσης. Η Ford προσπάθησε να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση στο Explorer, για αυτό και το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη λειτουργικότητα και στην έξυπνη αξιοποίηση των χώρων. Η MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και μεγάλες τσάντες ή laptops, ενώ η κινητή οθόνη SYNC Move κρύβει πίσω της έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, το λεγόμενο My Private Locker.

Παράλληλα, το ψηφιακό περιβάλλον παραμένει εύχρηστο και φιλικό, με κεντρική οθόνη SYNC Move 14,6 ιντσών, πίνακα οργάνων 5.3 ιντσών και HUD.

Η Ford δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία και στην υποστήριξη μετά την αγορά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους κάνουν το πρώτο τους βήμα στην ηλεκτροκίνηση. Το εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης και τα προγράμματα Ford Protect και Ford Lease επιχειρούν να μειώσουν το «άγχος μετάβασης» που ακόμη προβληματίζει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το Ford Explorer δείχνει τη φιλοσοφία που θέλει να ακολουθήσει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια.

Η βιώσιμη κινητικότητα δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την κατανάλωση ή τις εκπομπές ρύπων. Περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός αυτοκινήτου. Από την παραγωγή των πρώτων υλών και την κατασκευή μέχρι τη χρήση, την ανακύκλωση και τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Ford Explorer δείχνει τη φιλοσοφία που θέλει να ακολουθήσει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια. Μία προσέγγιση όπου η ηλεκτροκίνηση δεν παρουσιάζεται ως υποχρέωση ή τεχνολογική επίδειξη, αλλά ως ένα πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο και τελικά πιο ανθρώπινο μέσο μετακίνησης.

Και τι πιο ανθρώπινο από την ευελιξία απόκτησης του μοντέλου, το οποίο διατίθεται με επιτόκιο 0,9% και την εγγύηση Ford Protect, ή μέσω του προγράμματος Ford Lease με ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα από μόλις 340€.