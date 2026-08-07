Καθώς το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού έφτασε στο αποκορύφωμά του και ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 41,5 βαθμούς Κελσίου, ο Ζωολογικός Κήπος της Πράγας μετατράπηκε σε μια μικρή όαση δροσιάς για τους πιο απρόσμενους κατοίκους του.

Οι πολικές αρκούδες και οι γορίλες βρήκαν το δικό τους τρόπο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, απολαμβάνοντας λαχταριστές παγωμένες λιχουδιές που ετοίμασαν οι φροντιστές τους.

Με εμφανή ενθουσιασμό, τα ζώα άρχισαν να κυλιούνται πάνω σε αφράτους λόφους από χιόνι, μετατρέποντας μια ημέρα ακραίας ζέστης σε ένα διασκεδαστικό, δροσερό παιχνίδι.