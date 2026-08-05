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Η μετατροπή των τσοφλιών αυγού σε βιοδιασπώμενα πιάτα και σκεύη αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα κυκλικής οικονομίας και βιο-υλικών (bio-materials).

Τα τσόφλια αποτελούνται κατά 95% από ανθρακικό ασβέστιο, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικό φυσικό αντικαταστάτη των ορυκτών πληρωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία κατασκευής

Τα τσόφλια συλλέγονται από βιομηχανίες τροφίμων, πλένονται σχολαστικά και αποστειρώνονται σε υψηλή θερμοκρασία για την απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (όπως η σαλμονέλα). Αφού στεγνώσουν, αλέθονται σε ειδικούς μύλους μέχρι να μετατραπούν σε μια πολύ λεπτή λευκή σκόνη (μικρο-σωματίδια ανθρακικού ασβεστίου). Η σκόνη αναμειγνύεται με φυσικά συνδετικά υλικά (όπως άμυλο καλαμποκιού, αλγινικά εκχυλίσματα φυκιών, ζελατίνη ή φυτικά βιο-πολυμερή) και νερό, δημιουργώντας μια ομοιογενή ζύμη. Το μίγμα τοποθετείται σε θερμαινόμενες πρέσες-καλούπια. Υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία, το υλικό παίρνει τη μορφή πιάτου, μπολ ή ποτηριού. Τα πιάτα αποξηραίνονται πλήρως και αποκτούν τη τελική ανθεκτική τους δομή, έτοιμα για χρήση. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται όλη η διαδικασία βήμα-βήμα: Τα πλεονεκτήματα των βιο-πιάτων από τσόφλια

Η ανακύκλωση στα τσόφλια των αυγών έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον:

100% Βιοδιασπώμενα: Όταν απορριφθούν στο περιβάλλον ή σε κομπόστ, αποσυντίθενται πλήρως μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς να αφήνουν μικροπλαστικά.

Όταν απορριφθούν στο περιβάλλον ή σε κομπόστ, αποσυντίθενται πλήρως μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς να αφήνουν μικροπλαστικά. Εμπλουτισμός του εδάφους: Καθώς αποσυντίθενται, απελευθερώνουν ασβέστιο στο έδαφος, λειτουργώντας ως φυσικό λίπασμα.

Μείωση απορριμμάτων: Αξιοποιούνται τόνοι οργανικών αποβλήτων που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές.

Αντοχή: Χάρη στο φυσικό ασβέστιο, τα πιάτα αυτά είναι πιο άκαμπτα και ανθεκτικά στη θερμότητα σε σύγκριση με τα απλά χάρτινα πιάτα.