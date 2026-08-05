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Η μετατροπή των τσοφλιών αυγού σε βιοδιασπώμενα πιάτα και σκεύη αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα κυκλικής οικονομίας και βιο-υλικών (bio-materials).
Τα τσόφλια αποτελούνται κατά 95% από ανθρακικό ασβέστιο, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικό φυσικό αντικαταστάτη των ορυκτών πληρωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.
Πώς λειτουργεί η διαδικασία κατασκευής
Η ανακύκλωση στα τσόφλια των αυγών έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον:
- 100% Βιοδιασπώμενα: Όταν απορριφθούν στο περιβάλλον ή σε κομπόστ, αποσυντίθενται πλήρως μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς να αφήνουν μικροπλαστικά.
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Εμπλουτισμός του εδάφους: Καθώς αποσυντίθενται, απελευθερώνουν ασβέστιο στο έδαφος, λειτουργώντας ως φυσικό λίπασμα.
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Μείωση απορριμμάτων: Αξιοποιούνται τόνοι οργανικών αποβλήτων που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές.
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Αντοχή: Χάρη στο φυσικό ασβέστιο, τα πιάτα αυτά είναι πιο άκαμπτα και ανθεκτικά στη θερμότητα σε σύγκριση με τα απλά χάρτινα πιάτα.
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