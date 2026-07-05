Σε κατάσταση διαρκούς παρακολούθησης βρίσκεται το τοξικό νέφος από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, καθώς οι πυκνοί καπνοί έχουν ήδη επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τον κόμβο πληροφόρησης AtmoHub, το τοξικό νέφος αναμένεται να επιβαρύνει τη συμπρωτεύουσα τις επόμενες ώρες, ενώ στη συνέχεια η φορά των ανέμων προβλέπεται να το κατευθύνει νοτιότερα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα σε συγκεκριμένα τμήματα της Θεσσαλίας αλλά και στη βόρεια Εύβοια, καθώς η προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια του εδάφους δείχνει ξεκάθαρη μεταφορά του καπνού προς αυτές τις περιοχές.

Δείτε βίντεο που προβλέπει πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος:

Η συστηματική καταγραφή και η επιστημονική ανάλυση του φαινομένου πραγματοποιείται μέσω του δικτύου AtmoHub, το οποίο τελεί υπό τον συντονισμό της εξειδικευμένης ομάδας NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια υποστηρίζεται ενεργά από το Εθνικό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus, διασφαλίζοντας την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των κρατικών μηχανισμών για την πορεία του τοξικού νέφους.

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, καθώς η καύση των υλικών στα εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες έχει δημιουργήσει εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και PM10, καθώς και άλλων επικίνδυνων ρύπων.

Όπως εξήγησε αναλυτικά ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, το γκρίζο πέπλο που κάλυψε τον ουρανό είναι αποτέλεσμα μιας ατελούς καύσης. Το γεγονός ότι η δασική πυρκαγιά συνδυάστηκε με την καύση τεχνικών και βιομηχανικών υλικών, όπως απορρυπαντικά, έλαια και είδη ανακύκλωσης, καθιστά τη σύσταση του αέρα εξαιρετικά επιβαρυμένη.

Ο καθηγητής υπογράμμισε επίσης ότι τα σωματίδια αυτά περιέχουν πτητικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες που προκαλούν έντονο ερεθισμό στα μάτια και στον λαιμό, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν και άκρως επικίνδυνες, καρκινογόνες ενώσεις, όπως είναι το βενζόλιο, οι διοξίνες και τα φουράνια.