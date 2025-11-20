Σε ένα εργοστάσιο που αποτελεί για δεκαετίες σημείο αναφοράς της ελληνικής βιομηχανίας, η Παπαστράτος υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες «πράσινες» επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Η πρώτη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου ολοκληρώθηκε και ήδη αλλάζει την εικόνα και τις δυνατότητες της μονάδας παραγωγής.

Η πιο ορατή και καθοριστική αλλαγή είναι η εγκατάσταση 4.000 φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων. Με συνολική ισχύ 2,4 MW, ο νέος σταθμός συνδέθηκε επιτυχώς στο ηλεκτρικό δίκτυο και αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της καθημερινής ενεργειακής λειτουργίας του εργοστασίου.

Η ετήσια παραγωγή των 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, που είναι ισοδύναμη με τις ανάγκες 1.000 νοικοκυριών, μειώνει άμεσα το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας, ενώ τοποθετεί το έργο ανάμεσα στα μεγαλύτερα rooftop φωτοβολταϊκά που έχουν υλοποιηθεί σε ελληνικό βιομηχανικό χώρο .

Έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, πυλώνας του Zero Carbon Tech

Η εγκατάσταση και ηλεκτρική διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού έγινε σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί αδιάλειπτα και σε κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής, καθιστώντας το έργο ιδιαίτερα απαιτητικό.

Αποτελεί όμως βασικό τμήμα του Zero Carbon Tech, του διεθνούς προγράμματος της Philip Morris International για την απανθρακοποίηση των παραγωγικών της μονάδων, στο οποίο εντάχθηκε και η Παπαστράτος .

Η επόμενη μέρα: πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση με νέες τεχνολογίες

Μετά το πρώτο βήμα, ακολουθεί η υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν ριζικά την ενεργειακή συμπεριφορά του εργοστασίου με:

Ηλεκτρικό βιομηχανικό λέβητα νέας γενιάς

νέας γενιάς Αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης

Εκτεταμένες αναβαθμίσεις συστημάτων και υποδομών

Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν δραστικά τις εκπομπές CO₂, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και μετατρέποντας τη μονάδα σε πρότυπο λειτουργίας, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα .

«Το εργοστάσιο του μέλλοντος θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, αναφέρθηκε στην διαδρομή του μετασχηματισμού, επισημαίνοντας πως απαιτεί σταθερότητα και συνέπεια: ««Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελεί μονόδρομο. Για εμάς, στην Παπαστράτος, η πράσινη μετάβαση αποτελεί δέσμευση και ευθύνη που έχουμε χρόνια τώρα αναλάβει. Είμαστε χαρούμενοι που υλοποιήσαμε την πρώτη φάση – σταθμό της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης της ιστορίας μας, μέσω της οποίας κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» που θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στο εργοστάσιό μας, ώστε να χτίσουμε στην πράξη τη Βιομηχανία του Αύριο, πιο ανθεκτική, βιώσιμη, και ανθρώπινη» είπε .

Επένδυση σε μία πορεία μετασχηματισμού άνω των 700 εκατ. ευρώ

Η νέα πράσινη επένδυση έρχεται ως συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής:

Συνολικές επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ από το 2017 .

. Μετατροπή του εργοστασίου σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS (300 εκατ. ευρώ το 2017).

(300 εκατ. ευρώ το 2017). 300 νέες θέσεις εργασίας μέσω επένδυσης 200 εκατ. ευρώ το 2023.

μέσω επένδυσης 200 εκατ. ευρώ το 2023. 300 εκατ. ευρώ ετήσια αξία εξαγωγών.

ετήσια αξία εξαγωγών. Διακρίσεις ως Top Employer, Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα και πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση Equal Pay Opportunities .

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει μια εταιρεία που μετασχηματίζεται σε βάθος, επενδύοντας σε τεχνολογίες, ανθρώπους και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Ασπρόπυργος ως σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη βιομηχανία

Το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο στις οροφές του εργοστασίου δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι η χειροπιαστή απόδειξη ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να λειτουργεί με μοντέλα που συνδυάζουν τεχνολογία, υπευθυνότητα και ανθεκτικότητα.

Με την πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί, ο Ασπρόπυργος γίνεται το πεδίο όπου δοκιμάζεται και εφαρμόζεται η «βιομηχανία του αύριο» και όλα δείχνουν πως η συνέχεια για την Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI) και βραβευμένη ως «Πιο Ελκυστικό Εργοδότη στην Ελλάδα» θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας μπορείτε να δείτε στο www.papastratosmazi.gr.