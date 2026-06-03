Τη δυναμική πορεία υλοποίησης του «The Rhodes Co-Lab – Sustainable Destination» επιβεβαίωσε η επίσκεψη στη Ρόδο του διευθύνοντος συμβούλου του TUI Group, Sebastian Ebel, και του προέδρου του TUI Care Foundation, Thomas Ellerbeck, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της προόδου των έργων και τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων.

Η πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Ρόδο στο πρώτο διεθνές πρότυπο βιώσιμου τουριστικού προορισμού, περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση των απτών αποτελεσμάτων, με σειρά έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και νέες συνεργασίες που διευρύνουν το αποτύπωμά της.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη της ΔΕΗ ως στρατηγικού εταίρου στο εγχείρημα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης στο νησί.

Η πρώτη φάση του έργου, που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026, προβλέπει την εγκατάσταση 20 έως 25 σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και δίκυκλα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό των μετακινήσεων στη Ρόδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης η πρόοδος του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιεί ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί 7.810 οικιακοί κομποστοποιητές, ενώ στόχος είναι μέσα στο επόμενο τρίμηνο το ένα τρίτο των κατοίκων του νησιού να εφαρμόζει κομποστοποίηση στο σπίτι.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε 20 ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου για την καταγραφή και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου παρεμβάσεων που θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία στον τουριστικό τομέα.

Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του έργου αποτελεί και η δημιουργία του εκθεσιακού χώρου του Rhodes Co-Lab, οι εργασίες του οποίου προχωρούν κανονικά. Πρόκειται για έναν διαδραστικό χώρο ενημέρωσης και εμπειρίας, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται στη Ρόδο στους τομείς της ενέργειας, της φιλοξενίας, των μεταφορών και της κρουαζιέρας.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν ακόμη τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το «TUI Field to Fork», που συνδέει την τοπική αγροτική παραγωγή με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και προωθεί την αναγεννητική γεωργία, η μετατροπή της παραλίας Βλυχών στην πρώτη πιστοποιημένη βιώσιμη παραλία της χώρας μέσω του προγράμματος «Sustainable Beach Vlycha», καθώς και το «TUI Forest», που προβλέπει τη δημιουργία πρότυπου δάσους στην περιοχή της Μονής Παναγίας Υψενής, σε συνεργασία με την οργάνωση «Για τη Φύση».

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η περαιτέρω επέκταση της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπογράμμισε ότι το «The Rhodes Co-Lab» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων που μπορεί να παράγει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όταν υπάρχει κοινό όραμα και δέσμευση, σημειώνοντας ότι η μετάβαση από τη φιλοδοξία στην πράξη είναι πλέον ορατή μέσα από συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο CEO του TUI Group, Sebastian Ebel, τόνισε ότι η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε σημαντική οικονομική ευκαιρία για τους τουριστικούς προορισμούς. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι λύσεις ηλεκτροκίνησης δημιουργούν ουσιαστικά οφέλη για επισκέπτες, εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες, χαρακτηρίζοντας τη Ρόδο ως ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής σε διεθνές επίπεδο.