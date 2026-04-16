Στο Λούρας, μια πόλη 2.000 κατοίκων στη Γκαλούρα στο βορειοανατολικό τμήμα της Σαρδηνίας, στην Ιταλία, υπάρχει ένα δέντρο που χρονολογείται εκεί από την Εποχή του Χαλκού. Πριν από την ίδρυση της Ρώμης, ήταν ήδη αρκετών εκατοντάδων ετών.

Ονομάζεται S’Ozzastru και είναι μια αγριελιά, ηλικίας μεταξύ 3.000 και 4.000 ετών, ενώ εξακολουθεί ακόμα να παράγει ελιές. Ο χώρος είναι προσβάσιμος και ανοιχτός στους επισκέπτες, προκειμένου να την απολαύσουν από κοντά.

Δείτε εικόνες:

Το Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι έχει μελετήσει την αγριελιά και σύμφωνα με την έρευνα που έκανε, θεωρείται ένα από τα δύο παλαιότερα δέντρα στην Ευρώπη. Ο κορμός της ξεπερνά τα 9 μέτρα σε περιφέρεια, ενώ καλύπτει 600 τετραγωνικά μέτρα.

Για να καταλάβετε τι σημαίνει 4.000 χρόνια, αυτό το δέντρο ήταν ήδη εκεί όταν οι Φοίνικες ίδρυσαν την Καρχηδόνα, έζησε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και δύο παγκόσμιους πολέμους.

Το 1991, το ιταλικό κράτος το ανακήρυξε φυσικό μνημείο.

Το S’Ozzastru δεν είναι απλά ένα δέντρο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ζήσει σε κάθε πολιτισμό που γνωρίζουμε χωρίς να σταματήσει να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να αναπτύσσεται, να ανθίζει και να καρποφορεί.