Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς ζήτημα παροχής ενός δημόσιου αγαθού, αλλά μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα οικονομικής σταθερότητας και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη στρατηγική ανάλυση της EY-Parthenon, ο κλάδος βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής, όπου η κλιματική πίεση, η αυστηροποίηση των κανόνων και η ανάγκη για ψηφιακό εκσυγχρονισμό αναδιαμορφώνουν πλήρως το τοπίο.

1. Οι Μεγάλες Λειτουργικές και Δομικές Παθογένειες

Η ελληνική αγορά νερού χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό και σημαντικές λειτουργικές απώλειες, στοιχεία που δυσκολεύουν τον εκσυγχρονισμό:

Δομικός Κατακερματισμός: Η αγορά είναι διασπασμένη σε 129 ΔΕΥΑ και περισσότερους από 450 οργανισμούς άρδευσης. Αντίθετα, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) καλύπτουν σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας.

Τεράστιες Απώλειες Δικτύου: Λόγω παλαιότητας των υποδομών, οι απώλειες νερού κυμαίνονται μεταξύ 30% και 50%.

Μη Βιώσιμο Μοντέλο Χρήσης: Η άρδευση απορροφά το 85% της συνολικής κατανάλωσης (με το 70% να αντλείται από υπόγεια αποθέματα), την ώρα που η επαναχρησιμοποίηση του νερού αγγίζει μόλις το 2%.

Οικονομική Ασφυξία: Οι μικρότεροι τοπικοί φορείς αδυνατούν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος μέσω των υπαρχόντων τιμολογίων, παγώνοντας τις αναγκαίες επενδύσεις.

2. Επενδυτικό «Μπαράζ» €10 Δισεκατομμυρίων

Παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος εισέρχεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον:

Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες για τις υποδομές νερού στην Ελλάδα εκτιμώνται στα €10 δισ., εκ των οποίων τα €3 δισ. αφορούν ήδη προγραμματισμένα έργα αναβάθμισης από τις δύο μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις ύδρευσης.

Η χρηματοδότηση αυτή, η οποία προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, δημόσιους πόρους και εταιρικά κεφάλαια, στοχεύει στην κυκλική οικονομία, τη μείωση των απωλειών και τη θωράκιση απέναντι στην παρατεταμένη ξηρασία.

3. Η Μετάβαση στην Εποχή της ΡΑΑΕΥ

Ο καταλύτης για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη είναι η διεύρυνση του ρυθμιστικού ρόλου της ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων). Το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο επιβάλλει:

Διαφάνεια & Λογοδοσία: Υποχρεωτική παροχή δεδομένων ροής και κατανάλωσης.

Σταθερότητα Χρηματοροών: Πιο δομημένο και προβλέψιμο προσδιορισμό των εσόδων.

Συνενώσεις Φορέων: Πολιτικές περιορισμού του κατακερματισμού για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Το προφίλ των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αποκαλύπτει μια έντονη γεωγραφική και εποχική ασυμμετρία, η οποία επιτείνει τα λειτουργικά προβλήματα του κλάδου.

Το μεγαλύτερο μέρος του υδάτινου δυναμικού της χώρας βρίσκεται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την ίδια στιγμή που οι κύριες ανάγκες κατανάλωσης συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, στον διψασμένο θεσσαλικό κάμπο και στα τουριστικά νησιά του Αιγαίου.

Αυτή η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο από την κλιματική κρίση, καθώς οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας στερεύουν τους στρατηγικούς ταμιευτήρες, όπως τη λίμνη του Μόρνου, ενώ οι απότομες και σφοδρές καταιγίδες δεν προλαβαίνουν να εμπλουτίσουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, με το νερό να καταλήγει ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα.

Την κατάσταση επιβαρύνει η απουσία εξειδικευμένων τοπικών στρατηγικών σχεδίων, γεγονός που αναγκάζει τις αρχές να καταφεύγουν συχνά σε κοστοβόρες και ενεργοβόρες «πυροσβεστικές» λύσεις, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, οι οποίες λειτουργούν πέρα από τα όρια της υδατικής τους φέρουσας ικανότητας λόγω του υπερτουρισμού.

Με την εγχώρια γεωργία να παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της κατανάλωσης, η ανάγκη για στροφή σε καλλιέργειες ανθεκτικές σε ξηροθερμικές συνθήκες και η υιοθέτηση συστημάτων άρδευσης ακριβείας θεωρούνται πλέον μονόδρομος.

Η διασφάλιση της επάρκειας του νερού στην Ελλάδα δεν αποτελεί πια ένα απλό τεχνικό πρόβλημα, αλλά μια σύνθετη εξίσωση που απαιτεί άμεση προσαρμογή των υποδομών, ώστε να αποφευχθεί η ποιοτική υποβάθμιση και η υφαλμύρωση (η είσοδος θαλασσινού νερού) των υπόγειων αποθεμάτων.

Τοποθετήσεις Στελεχών

Τάσος Ιωσηφίδης (Εταιρος EY Ελλάδος – Επικεφαλής EY-Parthenon):

«Οι προκλήσεις πλέον ξεπερνούν το τεχνικό κομμάτι και την κλιματική αλλαγή· αγγίζουν τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα, την τιμολογιακή πολιτική και τη ρυθμιστική συμμόρφωση. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να συνεργαστούν βάσει ενός σαφούς στρατηγικού χάρτη που συνδυάζει την ανάπτυξη με την ανθεκτικότητα.»

Κωνσταντίνος Θανάσκος (Director & Επικεφαλής Οικονομικών Μελετών EY-Parthenon):

«Το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών είναι η ισορροπία: από τη μία πλευρά η διασφάλιση της ανάκτησης των επενδύσεων για επάρκεια νερού, και από την άλλη η διατήρηση του αυστηρά δημόσιου και καθολικά προσβάσιμου χαρακτήρα του αγαθού για κάθε νοικοκυριό.»