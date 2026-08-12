Μια εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε συνεργάτιδα του ΑΝΙΜΑ, του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, με πελαργούς να μεταναστεύουν και να περνούν πάνω από τα Λεγραινά.

Βίντεο με το σμήνος το πελαργών στα Λεγραινά:

Τα πουλιά αυτά μεταναστεύουν προς θερμότερα κλίματα. Ωστόσο, το πέρασμα τους από κατοικημένες και αστικές περιοχές εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι τα εναέρια καλώδια αποτελούν μια από τις πιο βασικές αιτίες τραυματισμού για πολλά πτηνά.

Η ανάρτηση του ANIMA: