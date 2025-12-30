Η παραμονή και η σταδιακή ανάκαμψη σημαντικού μέρους της ορνιθοπανίδας στο δάσος της Δαδιάς, η σταθερή εμφάνιση και σε αρκετές περιπτώσεις με ελαφρώς αυξημένους ρυθμούς, αρκετών κοινών δασικών ειδών πουλιών όπως ο σπίνος, ο καλόγερος, η γαλαζοπαπαδίτσα, το κοτσύφι και ο φλώρος, συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, ενός δάσους που βρίσκεται πλέον σε μια ουσιαστική φάση αναγέννησης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι το 2025 καταγράφηκαν 1.540 άτομα από 62 είδη πτηνών.

Τι κατέγραψε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

Τα προαναφερθέντα στοιχεία της παρουσίας των διαφόρων ειδών μικρόπουλων, κατέγραψε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η οποία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των πληθυσμών τους, τοποθετώντας τεχνητές φωλιές και ταϊστρες που χρησιμοποιούν πολλά από τα εν λόγω είδη μετά την απώλεια μέρους των φυσικών χώρων φωλιάσματος εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023. Από τις φωλιές που τοποθετήθηκαν, ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα σημειώθηκαν αρκετές επιτυχημένες αναπαραγωγές, κυρίως από είδη παπαδίτσας.

Η αύξηση σε χρήση, η οποία έφτασε στο 25% του συνόλου των φωλιών σε σχέση με το 2024, ήταν αναμενόμενη, καθώς τα πουλιά συνήθως χρειάζονται ένα διάστημα εξοικείωσης πριν αξιοποιήσουν συστηματικά τις τεχνητές φωλιές. Οι φωλιές σε περιοχές χαμηλότερης δριμύτητας καύσης εμφάνισαν τα καλύτερα αποτελέσματα, κάτι που συνδέεται με τη μεγαλύτερη παρουσία ζωντανής βλάστησης και εντόμων.

Αντίστοιχα, οι ταΐστρες που παρουσίασαν μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής, ήταν και εκείνες γύρω από τις οποίες εντοπίστηκαν περισσότερες φωλιές με δραστηριότητα, υποδεικνύοντας ότι η παροχή τροφής λειτουργεί υποστηρικτικά, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η αύξηση χαμηλής βλάστησης προσελκύει και νέα είδη

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεταβολές στο τοπίο μετά τη φωτιά, με την αύξηση της χαμηλής βλάστησης και τη δημιουργία πιο ανοιχτών ενδιαιτημάτων, προσελκύουν και νέα είδη που αξιοποιούν αυτές τις διαφορετικές συνθήκες, όπως το σιρλοτσίχλονο, το βλαχοτσίχλονο και ο αετομάχος. Η παρουσία τους, σημειώνει η Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, αποτελεί ένα φυσιολογικό και αναμενόμενο στάδιο της μεταπυρικής εξέλιξης του οικοσυστήματος.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ΕΠΒΘ, τα στοιχεία δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς βρίσκεται πλέον σε μια ουσιαστική φάση αναγέννησης, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα να αποτυπώνουν ότι «η ορνιθοπανίδα έχει αρχίσει να επανέρχεται και το δάσος προχωρά, αργά αλλά σταθερά προς την αποκατάσταση… Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τη διετία 2024-2025 είναι θετική. Η αφθονία και η ποικιλότητα των μικρόπουλων, εμφανίζουν μια ήπια αλλά σταθερή αύξηση, ενώ το δάσος ανακάμπτει σταδιακά.

Η βλάστηση πυκνώνει, η εντομοπανίδα επανέρχεται και διαμορφώνονται νέες οικολογικές θέσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονται διαφορετικά είδη. Τα μικρόπουλα παραμένουν στο δάσος παρά τις δυσκολίες, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και αξιοποιούν τις τεχνητές θέσεις φωλιάσματος που προσφέρθηκαν για να υποστηρίξουν τη μεταπυρική περίοδο. Ίσως οι μοναδικοί χαμένοι είναι τα είδη τα οποία έχουν μεγάλη εξειδίκευση σε κλειστές μορφές δάσους, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί σε λίγες θέσεις μέχρι ως ότου ανακάμψει το δάσος».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ