Ένα σπάνιο πτηνό έκανε την εμφάνισή του στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου στην Αργολίδα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Ο λόγος για τον Έλανο, που διεθνώς είναι γνωστός ως Black- winged Kite.

Η παρουσία του στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνια και συγκεκριμένα θεωρείται τυχαία, αφού διαθέτει μεγάλους πληθυσμούς στην Αφρική και την Ασία.

Αν και μοιάζει με γεράκι, λόγω του μεγέθους του και του τρόπου με τον οποίο πετάει, ο Έλανος ανήκει στην οικογένεια των Αετιδών. Το πτηνό αυτό έχει μήκος περίπου 30-35 εκατοστά, ενώ το άνοιγμα των φτερών του μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 90 εκατοστά.

Ο Έλανος ξεχωρίζει για την εμφάνισή του, καθώς το στήθος και η κοιλιά του είναι κατάλευκα, η ράχη του γκρι και στους ώμους φέρει έντονα μαύρα σημάδια. Τα μάτια του είναι κατακόκκινα και θυμίζουν κουκουβάγιας, καθώς είναι στραμμένα προς τα μπροστά.

Υπάρχουν ελάχιστες καταγραφές του στη χώρα μας, καθώς σε καμία περιοχή της Ελλάδας δεν αναπαράγεται. Το γεγονός ότι εντοπίστηκε στο Ναύπλιο είναι απλώς τυχαίο, καθώς πιθανότατα ξεστράτισε κατά τη φθινοπωρινή μετακίνηση του σμήνους του προς την Αφρική.

Ο Έλανος τρέφεται κυρίως με μικρά τρωκτικά, έντομα και άλλα μικρά πουλιά. Από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι πως μπορεί για αρκετή ώρα να μείνει ακίνητος στον αέρα.

Πηγή: Argolikes Eidhseis