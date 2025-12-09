Η χειμερινή ισημερία το 2025 θα συμβεί την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:04 τοπική ώρα (15:03 UTC), σηματοδοτώντας την έναρξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο και την πιο σύντομη μέρα του έτους, ενώ στις 20 Μαρτίου είχαμε την εαρινή ισημερία και στις 22 Σεπτεμβρίου την φθινοπωρινή.

Τι σημαίνει η Χειμερινή Ισημερία ή Χειμερινό Ηλιοστάσιο ;

Είναι η στιγμή που ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερου, με αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να έχει τη μικρότερη διάρκεια ημέρας και τη μεγαλύτερη νύχτα. Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη αστρονομική έναρξη του χειμώνα.

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί επίσης την πρώτη ημέρα του χειμώνα, αν και ο μετεωρολογικός χειμώνας ξεκινά νωρίτερα.

«Ενώ οι αστρονομικές ή ημερολογιακές εποχές ξεκινούν με τις ισημερίες (άνοιξη και φθινόπωρο) και τα ηλιοστάσια (καλοκαίρι και χειμώνας), στη μετεωρολογία ξεκινούν νωρίτερα και αντιστοιχούν σε περιόδους τριών πλήρων μηνών», διευκρινίζει η «Météo France», η οποία αναφέρει ότι ο μετεωρολογικός χειμώνας ξεκινά στις 1 Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 28 ή 29 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, από αστρονομικής άποψης, η ημερομηνία έναρξης του χειμώνα φέτος είναι ακριβώς η Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 15:03 και 1 δευτερόλεπτο UTC.

Τι σημαίνει η λέξη «Ηλιοστάσιο»

Η λέξη προέρχεται από το «ήλιος» και το «στέκομαι» (στάση). Ετυμολογικά, προκύπτει από τη λατινική λέξη sol (ήλιος) και sistere (σταματώ ακίνητος), καθώς εκείνες τις μέρες ο ήλιος φαίνεται να επιβραδύνει την φαινομενική του κίνηση πριν αντιστρέψει την πορεία του.

Οι επιστήμονες εξηγούν πως υπάρχει μια καλή είδηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με αυτό το χειμερινό ηλιοστάσιο. Από τις 21 Δεκεμβρίου 2025, οι ημέρες θα αρχίσουν να μακραίνουν και θα κερδίζουμε μερικά επιπλέον λεπτά φωτός κάθε μέρα, μέχρι την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού.

Έτσι, ο ήλιος θα ανατέλλει όλο και νωρίτερα και θα δύει αργότερα. Όπως αποκαλύπτει το «La Chaîne Météo», «θα έχουμε κερδίσει 1 λεπτό φωτός μέχρι το τέλος του έτους».

Ο ειδικός ιστότοπος παρουσιάζει επίσης λεπτομερώς τη διαφορά μεταξύ του χειμερινού ηλιοστασίου και της ισημερίας, όταν η διάρκεια του φωτός της ημέρας είναι ίση με εκείνη της νύχτας.

Για άλλη μια φορά, το φαινόμενο αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της κλίσης του άξονα της Γης. Το χειμώνα, η κλίση αυτή μειώνει την έκθεση του πλανήτη μας στον ήλιο, ευνοώντας το νότιο ημισφαίριο.

Γενικά, φέτος το χειμερινό ηλιοστάσιο λαμβάνει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου, όπως συνέβη και το 2024.

Ωστόσο, το 2023, το χειμερινό ηλιοστάσιο έπεσε στις 22 Δεκεμβρίου. Ανάλογα με το έτος, το χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί να πέσει στις 21 ή στις 22 Δεκεμβρίου, ή ακόμα και στις 20 Δεκεμβρίου, όπως θα συμβεί το 2080, ή ακόμα και στις 23 Δεκεμβρίου, όπως συνέβη το 1903.

Ας αναφέρουμε κάποιες ημερομηνίες ενδεικτικά για το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη στο οποίο βρίσκεται και η χώρα μας:

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2025: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:03

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2026: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 22:49

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2027: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 04:41

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2028: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 10:19