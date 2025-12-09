Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο το 2025 θα συμβεί την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:04 τοπική ώρα (15:03 UTC), σηματοδοτώντας την έναρξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο και την πιο σύντομη μέρα του έτους, ενώ στις 20 Μαρτίου είχαμε την εαρινή ισημερία και στις 22 Σεπτεμβρίου την φθινοπωρινή.

Τι σημαίνει Χειμερινό Ηλιοστάσιο ;

Είναι η στιγμή που ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερου, με αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να έχει τη μικρότερη διάρκεια ημέρας και τη μεγαλύτερη νύχτα. Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη αστρονομική έναρξη του χειμώνα.

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί επίσης την πρώτη ημέρα του χειμώνα, αν και ο μετεωρολογικός χειμώνας ξεκινά νωρίτερα.

«Ενώ οι αστρονομικές ή ημερολογιακές εποχές ξεκινούν με τις ισημερίες (άνοιξη και φθινόπωρο) και τα ηλιοστάσια (καλοκαίρι και χειμώνας), στη μετεωρολογία ξεκινούν νωρίτερα και αντιστοιχούν σε περιόδους τριών πλήρων μηνών», διευκρινίζει η «Météo France», η οποία αναφέρει ότι ο μετεωρολογικός χειμώνας ξεκινά στις 1 Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 28 ή 29 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, από αστρονομικής άποψης, η ημερομηνία έναρξης του χειμώνα φέτος είναι ακριβώς η Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 15:03 και 1 δευτερόλεπτο UTC.

Τι σημαίνει η λέξη «Ηλιοστάσιο»

Η λέξη προέρχεται από το «ήλιος» και το «στέκομαι» (στάση). Ετυμολογικά, προκύπτει από τη λατινική λέξη sol (ήλιος) και sistere (σταματώ ακίνητος), καθώς εκείνες τις μέρες ο ήλιος φαίνεται να επιβραδύνει την φαινομενική του κίνηση πριν αντιστρέψει την πορεία του.

Οι επιστήμονες εξηγούν πως υπάρχει μια καλή είδηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με αυτό το χειμερινό ηλιοστάσιο. Από τις 21 Δεκεμβρίου 2025, οι ημέρες θα αρχίσουν να μακραίνουν και θα κερδίζουμε μερικά επιπλέον λεπτά φωτός κάθε μέρα, μέχρι την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού.

Έτσι, ο ήλιος θα ανατέλλει όλο και νωρίτερα και θα δύει αργότερα. Όπως αποκαλύπτει το «La Chaîne Météo», «θα έχουμε κερδίσει 1 λεπτό φωτός μέχρι το τέλος του έτους».

Ο ειδικός ιστότοπος παρουσιάζει επίσης λεπτομερώς τη διαφορά μεταξύ του χειμερινού ηλιοστασίου και της ισημερίας, όταν η διάρκεια του φωτός της ημέρας είναι ίση με εκείνη της νύχτας.

Για άλλη μια φορά, το φαινόμενο αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της κλίσης του άξονα της Γης. Το χειμώνα, η κλίση αυτή μειώνει την έκθεση του πλανήτη μας στον ήλιο, ευνοώντας το νότιο ημισφαίριο.

Γενικά, φέτος το χειμερινό ηλιοστάσιο λαμβάνει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου, όπως συνέβη και το 2024.

Ωστόσο, το 2023, το χειμερινό ηλιοστάσιο έπεσε στις 22 Δεκεμβρίου. Ανάλογα με το έτος, το χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί να πέσει στις 21 ή στις 22 Δεκεμβρίου, ή ακόμα και στις 20 Δεκεμβρίου, όπως θα συμβεί το 2080, ή ακόμα και στις 23 Δεκεμβρίου, όπως συνέβη το 1903.

Ας αναφέρουμε κάποιες ημερομηνίες ενδεικτικά για το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη στο οποίο βρίσκεται και η χώρα μας:

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2025: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:03

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2026: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 22:49

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2027: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 04:41

» Χειμερινό ηλιοστάσιο 2028: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 10:19

Τι είναι η Χειμερινή Ισημερία

Φέτος, η φθινοπωρινή ισημερία έπεσε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, μπήκαμε επίσημα στο φθινόπωρο και χάνουμε κατά μέσο όρο 4 λεπτά ηλιοφάνειας κάθε μέρα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου όπου αρχίζει το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Αλλά τι ακριβώς είναι η ισημερία ; Είναι μια αστρονομική στιγμή κατά την οποία το μήκος της ημέρας είναι ίσο με το μήκος της νύχτας. Κάθε χρόνο, υπάρχουν δύο ισημερίες: η μία μεταξύ 19 και 21 Μαρτίου, όταν περνάμε από τον χειμώνα στην άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο, και η δεύτερη μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου, όταν αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, πάλι στο βόρειο ημισφαίριο.

Αστρονομικά γεγονότα γύρω από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο το 2025

Το 2025, υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για παρατήρηση αστεριών γύρω από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο:

Χειμερινό Ηλιοστάσιο: Στις 21 Δεκεμβρίου, είναι η συντομότερη ημέρα του έτους. Δεδομένου ότι ο ήλιος δύει νωρίς, είναι εξαιρετική στιγμή για να ξεκινήσετε την παρατήρηση αστεριών το βράδυ.

Βροχή Μετεώρων Αρκτίδων: Μια μικρή βροχή μετεώρων κορυφώνεται στις 22-23 Δεκεμβρίου. Μπορεί να δείτε 5 έως 10 μετέωρα ανά ώρα, που δεν είναι τόσα πολλά, αλλά ακόμα ένα διασκεδαστικό θέαμα.

Πλανητικές Ευθυγραμμίσεις: Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, πλανήτες όπως η Αφροδίτη και ο Κρόνος θα είναι ορατοί στον βραδινό ουρανό. Ορισμένες νύχτες, θα εμφανίζονται κοντά ο ένας στον άλλο, προσφέροντας μια ωραία θέα.

Συνολικά, ο Δεκέμβριος θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες να απολαύσετε τον νυχτερινό ουρανό!

Τι συμβαίνει μετά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο;

Μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, γύρω στις 21 Δεκεμβρίου, η ηλιοφάνεια αρχίζει να αυξάνεται ξανά. Αρχικά, αυξάνεται κατά λίγα λεπτά – κατά ένα ή δύο λεπτά – κάθε μέρα, για παράδειγμα. Ωστόσο, καθώς έρχεται ο Ιανουάριος, η αύξηση γίνεται πιο εμφανής και πολλά μέρη κερδίζουν περίπου δύο λεπτά φωτός κάθε μέρα.

Αυτή η σταδιακή επιστροφή του φωτός είναι σύμβολο ανανέωσης και ελπίδας σε πολλούς πολιτισμούς, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή των μεγαλύτερων ημερών μετά την πιο σκοτεινή περίοδο του έτους. Ιστορικά, αυτή η αλλαγή στην ηλιοφάνεια θα σηματοδοτούσε την αρχή των εποχών σποράς ή την επιστροφή των συγκομιδών.

Καθώς περνούν οι μήνες, οι ημέρες γίνονται μεγαλύτερες μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο τον Ιούνιο, που είναι η μακρύτερη ημέρα του έτους. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται σκοτεινά, το φως (ή η ελπίδα) επιστρέφει πάντα. Αυτός ο κύκλος ημέρας και νύχτας επηρεάζει τον καιρό και τις εποχές, και επηρεάζει επίσης πώς ζουν οι άνθρωποι και τι κάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.