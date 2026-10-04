Η συνεχιζόμενη επιβάρυνση του μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής προκαλεί πλέον την άμεση αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Μετά τις νέες εικόνες μόλυνσης που καταγράφηκαν κατά μήκος του ρέματος, το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε να υψώσει ασπίδα προστασίας για το πολύπαθο τοπικό οικοσύστημα, προειδοποιώντας με τον πιο επίσημο τρόπο όσους εξακολουθούν να παρανομούν εις βάρος της φύσης και της δημόσιας υγείας.

Η ξεκάθαρη στάση της Γενικής Γραμματείας απέναντι στους παραβάτες

Το στίγμα των προθέσεων της πολιτείας για το συγκεκριμένο ζήτημα έδωσε ο Πέτρος Βαρελίδης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στις πρακτικές που πληγώνουν το λεκανοπέδιο. Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε ένα αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, στοχεύοντας ευθέως εκείνους τους ασυνείδητους που επιμένουν να αντιμετωπίζουν τον Κηφισό ως έναν απέραντο, ανοιχτό αγωγό απορριμμάτων. Μέσα από την τοποθέτησή του, κατέστησε σαφές ότι τέτοιου είδους ανεύθυνες συμπεριφορές μπαίνουν οριστικά στο μικροσκόπιο, καθώς δεν πρόκειται να επιδειχθεί καμία περαιτέρω επιείκεια.

Τα ανησυχητικά περιστατικά που ξεχείλισαν το ποτήρι

Πιο συγκεκριμένα σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Βαρελίδης είναι σαφής για τους παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. «Τόσο οι επιθεωρητές περιβάλλοντος όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, μαζί με την Ελληνική Αστυνομία όπου απαιτείται, θα συνεχίσουν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, εφαρμόζεται το πολύ αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει και τη μεθοδολογία υπολογισμού του διοικητικού προστίμου, το οποίο είναι αναλογικό με τον τζίρο της επιχείρησης» τονίζει . «Με τον τρόπο αυτό, προσθέτει, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις επιβαλλόμενες κυρώσεις, διοικητικές ή και ποινικές» .

Από την πλευρά του ο διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Σαρηγιάννης υπογραμμίζει ότι η οικολογική κατάρρευση στον Κηφισό είναι τεκμηριωμένη. «Οι δύο σοβαρότερες οδοί έκθεσης παραμένουν αμέτρητες – και αυτό ορίζει τις προτεραιότητες. Η βιολογική ποιότητα του Κηφισού χαρακτηρίζεται ”φτωχή” από το 2020, με πυρήνα το τμήμα από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λεωφόρο Κύμης, όπου η αστική πυκνότητα συναντά τη βιομηχανική χρήση. Τα ανάντη ορεινά τμήματα και η εκβολή αντέχουν καλύτερα. Δεν ρυπαίνεται απλώς· έχει χάσει τη βιοκοινότητά του σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα».

Στην ερώτηση πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα λύματα, ο κ, Σαρηγιάννης απαντά «στη δημόσια υγεία, το μετρημένο είναι η μικροβιακή επιβάρυνση. Το αμέτρητο είναι δύο πράγματα, τα βαρύτερα: Πρώτον, ο υπόγειος υδροφορέας: αν φέρει τη ρύπανση του ποταμού, τα περιθώρια ασφαλείας για αρσενικό και μόλυβδο πέφτουν στο 2,7 και στο 3,4 – τιμές συναγερμού. Κανείς δεν έχει ανοίξει γεώτρηση. Δεύτερον, περίπου 104.000 κάτοικοι ζουν μέσα σε 200 μέτρα από ανοιχτή κοίτη με κοπρανώδες φορτίο και αναπνέουν τα αερολύματά της. Μέτρηση αέρα δεν υπάρχει καμία».

Σύμφωνα με τον καθηγητή οι προτεραιότητες προκύπτουν μόνες τους. «Πρώτα τα φθηνά: γάντια, μπότες και πρωτόκολλο υγιεινής για τους 450 εργαζόμενους· περίφραξη στα ανοιχτά ρέματα δίπλα σε σχολεία. Έπειτα η σφράγιση των φρεατίων ομβρίων σε χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων και αισθητήρες συνεχούς μέτρησης pH σε πέντε θέσεις – μια όξινη απόρριψη αφήνει σήμα δευτερολέπτων που η εποχιακή δειγματοληψία δεν πιάνει. Μετά οι μετρήσεις που αλλάζουν την εικόνα: αρίθμηση παθογόνων σε συγκεντρώσεις, γεωτρήσεις, δειγματοληψία αέρα. Και μία που δεν ζητήθηκε ποτέ: φαρμακευτικά κατάλοιπα και γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά, αφού μέρος του φορτίου ήταν νοσοκομειακό. Τελευταίο και δυσκολότερο: πρόστιμα που να ξεπερνούν το κόστος της νόμιμης διάθεσης. «Όσο η παρανομία συμφέρει, τα βυτιοφόρα θα βρίσκουν φρεάτιο» καταλήγει ο κ. Σαρηγιάννης.