Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά η μόνη οδός για την επιβίωση του φυσικού μας πλούτου. Το αφιέρωμα Sustainability 2026 ρίχνει φως στις πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά, με το πρόγραμμα Plastic Free Greece να κατέχει δυναμική θέση. Η συνεργασία της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης κλείνει φέτος 7 χρόνια συνεπούς προσφοράς, αποδεικνύοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να έχει μετρήσιμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μια στρατηγική 360° για τις ελληνικές θάλασσες

Το Plastic Free Greece δεν περιορίζεται σε συμβολικές δράσεις. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης» . Για το 2026, το πλάνο δράσης κλιμακώνεται σε 9 προορισμούς που έχουν επιλεγεί στρατηγικά:

Αστικά κέντρα και logistics centers της εταιρείας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Τρίκαλα.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Τρίκαλα. Τουριστικοί προορισμοί αιχμής: Σαντορίνη, Κέρκυρα, Μύκονος, Σκιάθος και Λέσβος.

Ο στόχος είναι διπλός: η άμεση απορρύπανση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η δύναμη της ομάδας: Το παράδειγμα του #teamLidl

Η βιωσιμότητα ξεκινά «από μέσα». Για 3η συνεχή χρονιά, οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς έγιναν οι ίδιοι πρεσβευτές της καμπάνιας. Συνολικά 84 εργαζόμενοι μαζί με 18 παιδιά ένωσαν τις δυνάμεις τους στις περιοχές όπου χτυπά η καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Τα ευρήματα που προβληματίζουν και κινητοποιούν:

Στην Αττική (Βάρκιζα) συλλέχθηκαν 64,5 κιλά , κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια.

(Βάρκιζα) συλλέχθηκαν , κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια. Στη Θεσσαλονίκη (Αγία Τριάδα) απομακρύνθηκαν 42 κιλά απορριμμάτων.

(Αγία Τριάδα) απομακρύνθηκαν απορριμμάτων. Στα Τρίκαλα και την Πάτρα, η μάστιγα του αποτσίγαρου ήταν εμφανής, με περισσότερα από 1.900 τεμάχια να συλλέγονται από τις όχθες του Ληθαίου και την παραλία Πλαζ.

Το αποτύπωμα μιας 7ετίας: 20 τόνοι λιγότερο πλαστικό

Από τον Ιούνιο του 2020, όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, τα νούμερα προκαλούν δέος. Περισσότεροι από 20 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί από τις ελληνικές ακτές και τους βυθούς. Αυτή η συστηματική προσπάθεια εντάσσεται στην εθνική καμπάνια «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης», συμβάλλοντας ουσιαστικά στη θωράκιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.

Κοινό καθήκον και ευθύνη

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας μαραθώνιος, όχι ένα σπριντ. Η Lidl Ελλάς, ευχαριστώντας τους συνεργαζόμενους Δήμους (Θερμαϊκού, Τρικκαίων, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Πατρέων), δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια.

Το Plastic Free Greece συνεχίζει το ταξίδι του στους επόμενους προορισμούς, καλώντας μας όλους να γίνουμε μέρος της λύσης.

