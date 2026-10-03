Αντιμέτωπος με μια εκτεταμένη καταστροφή βρέθηκε κτηνοτρόφος στην περιοχή της Κυρτώνης του Δήμου Λοκρών, όταν λύκοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της μονάδας του. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αφήνοντας πίσω του σοβαρές απώλειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Η εικόνα στη μονάδα και οι ζημιές στο κοπάδι

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η αγέλη των λύκων κατάφερε να παραβιάσει τον περιφραγμένο χώρο του ποιμνιοστασίου. Η αυτοψία του ιδιοκτήτη με το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την απώλεια 54 ζώων, ενώ περισσότερα από 15 έφεραν βαριά τραύματα. Η οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση για τον παραγωγό είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κοπαδιού βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αναπαραγωγής.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ζώων της αγέλης

Με βάση τα ευρήματα και τα ίχνη που εντοπίστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, ειδικοί της περιοχής εκτιμούν ότι στην επίθεση ενεπλάκησαν τουλάχιστον έξι λύκοι. Η έκταση των καταστροφών στην κτηνοτροφική μονάδα επαναφέρει στο προσκήνιο τους προβληματισμούς των κατοίκων της ορεινής Φθιώτιδας για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες και παραγωγικές ζώνες.

Για το οξύτατο πρόβλημα που καταγράφεται πλέον καθημερινά στη Λοκρίδα μίλησε στο LamiaReport ο Αντιπρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αταλάντης «Η ΠΕΡΔΙΚΑ», Δημήτρης Καρατράντος, επισημαίνοντας ότι οι συναντήσεις με τους λύκους πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο για αγρότες και κυνηγούς.

«Σε κάθε κυνήγι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα συγκεκριμένα ζώα. Το ανησυχητικό είναι ότι πλέον δεν τους συναντάμε έναν έναν. Συνήθως είναι δύο μαζί, ενώ υπάρχουν αναφορές για ολόκληρες αγέλες», μας λέει ο κ. Καρατράντος και συνεχίζει. «Είναι επιτακτική ανάγκη να ελεγχθεί ο πληθυσμός του συγκεκριμένου ζώου που έχει αυξηθεί σημαντικά. Πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι αυτή τη στιγμή το είδος του έχει βρεθεί στην υψηλότερη θέση της τροφικής αλυσίδας χωρίς να υπάρχει για κείνον φυσικός θηρευτής. Αποτέλεσμα είναι να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα ζαρκαδάκια και από ότι ακούω να έχουν ανάλογο κίνδυνο τα περίφημα ελάφια της Πάρνηθας. Μέσα στο μενού του λύκου, δυστυχώς είναι και τα προβατάκια που μοιάζουν απροστάτευτα στα ποιμνιοστάσιά τους».