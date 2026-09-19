Έντονη ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Κερκίνης Σερρών, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών έχουν καταγραφεί διαδοχικές επιθέσεις αρκούδας σε ιπποειδή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μουλάρια και ένα άλογο. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε πολύ κοντά στο Κορυφούδι, με τον στάβλο όπου βρισκόταν το ζώο να απέχει λιγότερο από 500 μέτρα από τον οικισμό.

Σύμφωνα με το Voria.gr, η πιο πρόσφατη επίθεση είχε ως θύμα άλογο του επιχειρηματία οικοτουρισμού Θεόδωρου Αλατσίδη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το άλογο βρισκόταν μέσα στον στάβλο μαζί με τα υπόλοιπα ζώα, όταν η αρκούδα κατάφερε να περάσει από σημείο της περίφραξης όπου ο φράχτης ήταν χαμηλότερος. Στη συνέχεια καταδίωξε το άλογο έξω από τον στάβλο και το σκότωσε.

Εν τω μεταξύ τδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, καθώς ο στάβλος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το Κορυφούδι, όπου κατοικούν οικογένειες.

Η τελευταία επίθεση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκοτωθεί δύο μουλάρια δασεργατών στο δάσος των Κρουσίων, πάνω από το Κορυφούδι. Τα ζώα χρησιμοποιούνταν στις καθημερινές εργασίες των υλοτόμων στο ορεινό δάσος και οι διαδοχικές επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους που εργάζονται στην περιοχή.

Ένας από τους υλοτόμους ανέφερε στην ιστοσελίδα ότι, με βάση τις πατημασιές που έχουν εντοπιστεί, πρόκειται για μεγαλόσωμη αρκούδα, ενώ υποστήριξε ότι μαζί της κινείται και μικρό αρκουδάκι. Μετά τις επιθέσεις, εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο, εκφράζοντας φόβους όχι μόνο για τα ζώα τους αλλά και για τη δική τους ασφάλεια.

Η παρουσία της αρκούδας επιβεβαιώθηκε και από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», στελέχη της οποίας πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή και έδωσαν οδηγίες στους υλοτόμους σχετικά με την προστασία των ζώων τους.

Παράλληλα, ζητήθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ η εγκατάσταση ηλεκτροφόρου καλωδίου, το οποίο θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ, με στόχο την προστασία των χώρων όπου βρίσκονται τα ζώα και τον περιορισμό της προσέγγισης της αρκούδας σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πηγές: Voria.gr, ihunt.gr