Πολύ πριν την εφεύρεση των σύγχρονων θερμομέτρων και τη δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών, η φύση κρατούσε το δικό της αναλυτικό ημερολόγιο.

Τα κελύφη των γιγάντιων μαλακίων (Tridacna gigas) λειτουργούν ως φυσικοί καταγραφείς υψηλής ακρίβειας. Αναλύοντας τα ισότοπα οξυγόνου, άνθρακα, καθώς και τις αναλογίες στροντίου, ασβεστίου, βαρίου και σιδήρου, οι επιστήμονες καταφέρνουν να ανασυνθέσουν τις θερμοκρασίες της θάλασσας, τα επίπεδα βροχοπτώσεων, αλλά και την συχνότητα ιστορικών τυφώνων με ημερήσια ακρίβεια.

Το κέλυφος του μεγάλου κοραλλιογενούς ύφαλου

Πριν η ανθρώπινη δραστηριότητα αρχίσει να θερμαίνει αισθητά τον πλανήτη, ένα γιγάντιο μαλάκιο στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας κατέγραφε τις κλιματικές συνθήκες μεταξύ των ετών 1785 και 1827.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από τα Πανεπιστήμια της Μελβούρνης και του James Cook, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Global and Planetary Change:

Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα Tridacna gigas που συλλέχθηκε το 2015.

Κάτω από το μικροσκόπιο καταμετρήθηκαν περίπου 10.900 ημερήσιες γραμμές ανάπτυξης , που αντιστοιχούν σε 30 χρόνια ζωής του οργανισμού.

Ελήφθησαν 784 δείγματα σκόνης κατά μήκος του κελύφους.

Μετρήθηκαν τα ισότοπα οξυγόνου, που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του νερού και τα ισότοπα άνθρακα, που συνδέονται με τις βροχοπτώσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας μηνιαίας ανακατασκευής των θαλάσσιων συνθηκών για μια περίοδο που δεν υπήρχαν όργανα μέτρησης.

Η χημική «ακτινογραφία» των κελυφών από την κινέζικη ακαδημία επιστημών

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (CAS), αξιοποίησαν τις γιγάντιες αχιβάδες για να απαντήσουν στα θεμελιώδη ερωτήματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Καθώς τα μαλάκια αυτά προσδένονται σε έναν ύφαλο και παραμένουν εκεί για όλη τους τη ζωή, που μπορεί να φτάσει τα 100 έτη, τα χημικά στοιχεία του περιβάλλοντος εναποτίθενται σταδιακά στο κέλυφός τους:

Αναλογία στροντίου/ασβεστίου (Sr/Ca): Επειδή το στρόντιο αντικαθιστά το ασβέστιο κατά τον σχηματισμό του ανθρακικού ασβεστίου και η αντίδραση αυτή επηρεάζεται άμεσα από τη θερμοκρασία, οι επιστήμονες βαθμονομούν τη διαδικασία αυτή υπολογίζοντας με ακρίβεια τις ιστορικές θερμοκρασίες.