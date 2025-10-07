Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Μια μελέτη ορόσημο λέει ότι τα συστήματα τροφίμων ξεπερνούν τα όρια της Γης. Η Ευρώπη υποσχέθηκε κάποτε να πρωτοστατήσει, αλλά η επανάσταση απέτυχε.

Ακόμα κι αν ο κόσμος σταματούσε να καίει άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο αύριο, αυτό που τρώμε θα ήταν αρκετό για να θερμάνει το κλίμα πέρα ​​από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση από την Επιτροπή EAT-Lancet, μια ομάδα περισσότερων από 70 κορυφαίων επιστημόνων από έξι ηπείρους, η οποία δημοσίευσε την Παρασκευή την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέχρι τώρα για το πώς οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη.

Σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου που παράγουν τα βοοειδή, των δασών που υλοτομούνται και αντικαθίστανται από χορτολιβαδικές καλλιέργειες για ζωοτροφές και της ορυκτής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Η ζημιά δεν σταματά στις εκπομπές. Τα συστήματα τροφίμων είναι τώρα η μόνη μεγαλύτερη αιτία υπέρβασης από την ανθρωπότητα του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης, δηλαδή των οικολογικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είναι γνωστά ως πλανητικά όρια. Η υπέρβαση αυτών των ορίων, οδηγεί στην απώλεια βιοποικιλότητας, στην υποβάθμιση της γης, στην έλλειψη γλυκού νερού και στη ρύπανση από λιπάσματα.

«Τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά», είπε ο Johan Rockström, Σουηδός επιστήμονας, συμπρόεδρος της επιτροπής και οποίος πρωτοστάτησε στον καθορισμό του πλαισίου των ορίων. «Το φαγητό που τρώμε από μόνο του θα μπορούσε να μας ωθήσει πέρα ​​από τους 1,5 C, αλλά το φαγητό μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε».

Ένας οδικός χάρτης για την αλλαγή

Το κεντρικό επιχείρημα των επιστημόνων είναι ότι είναι ακόμα δυνατό να δώσουμε τροφή σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, με υγιεινή διατροφή και εντός του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης – μια πρόκληση στην οποία τα σημερινά συστήματα τροφίμων δεν ανταποκρίνονται ακόμη και στα σημερινά επίπεδα πληθυσμού.

Η «πλανητική υγιεινή διατροφή» που προτείνει η επιτροπή βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, με μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών, πουλερικών και ψαριών και πολύ λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας. Αν ακολουθηθεί αυτό το μοτίβο, εκτιμούν οι συγγραφείς, θα μπορούσαν να αποτραπούν έως και 15 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο, ενώ συγχρόνως να μειωθούν στο μισό και περισσότερο οι εκπομπές που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν το ετήσιο κόστος της εφαρμογής των μέτρων σε 200 έως 500 δισεκατομμύρια δολάρια – πολύ λιγότερο από τα τρισεκατομμύρια δολάρια σε εξοικονομήσεις στην υγεία και το περιβάλλον που θα ακολουθούσαν. Ο Walter Willett, επιδημιολόγος του Χάρβαρντ, συμπρόεδρος της επιτροπής, τόνισε ότι δεν πρόκειται για εξαναγκασμό ενός «οιονεί βίγκαν τρόπου ζωής». Η διατροφή μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές παραδόσεις – από τη Μεσόγειο μέχρι την Ασία – αλλά η γενική κατεύθυνση είναι σαφής: περισσότερα φυτικά προϊόντα και λιγότερο κρέας και ζάχαρη.

Μεγάλο μέρος αυτού του μηνύματος δεν είναι καινούργιο. Η αρχική έκθεση EAT-Lancet του 2019 ζητούσε σαρωτικές διατροφικές αλλαγές, ειδικά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών ξεπερνά τα παγκόσμια πρότυπα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων – και η αίσθηση ότι η πολιτική έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η έκδοση του 2019 έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο και προκάλεσε μια σφοδρή αντίδραση από τα συμφέροντα που σχετίζονται με το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Εταιρείες δημοσίων σχέσεων και πανεπιστημιακοί που συνδέονται με τη βιομηχανία χαρακτήρισαν τις προτάσεις της ελιτίστικες, μη ρεαλιστικές ή κατά του αγρότη. Ο Willett είπε ότι υπήρξε «μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια» και πάλι αυτή τη φορά προκειμένου να δυσφημιστούν τα ευρήματα της επιτροπής.

Η αθετημένη υπόσχεση της Ευρώπης

Στην Ευρώπη απεικονίζεται τόσο η φιλοδοξία όσο και η υποχώρηση. Η αρχική μελέτη EAT-Lancet 2019 ενσωματώθηκε απευθείας στη «Στρατηγική Farm to Fork» της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το 2020 ως μέρος της Πράσινης Συμφωνίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Το σχέδιο υποσχέθηκε να κάνει το σύστημα τροφίμων της Ευρώπης «δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον» μειώνοντας στο μισό τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, επεκτείνοντας τη βιολογική γεωργία και προωθώντας πιο υγιεινές δίαιτες.

Πέντε χρόνια μετά, το «Farm to Fork» είναι ουσιαστικά νεκρό. Αντιμέτωπη με τις διαμαρτυρίες των αγροτών, το συντονισμένο λόμπι της βιομηχανίας και τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ σταμάτησε αθόρυβα τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της στον τομέα των τροφίμων.

Αντίθετα, το μπλοκ επιστρέφει στις γνωστές διαμάχες για το αν θα περιοριστούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, πώς να χειριστούν τις εισαγωγές από την Ουκρανία ή τη Λατινική Αμερική και πώς να κατευνάσουν τους θυμωμένους αγρότες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν οι ίδιοι οι επιστήμονες της ΕΕ προειδοποιούν ότι η γεωργία είναι ο κύριος μοχλός της απώλειας βιοποικιλότητας, της υποβάθμισης των υδάτων και του εδάφους.

Όμως, ενώ η Ευρώπη έχει κάνει ένα βήμα πίσω, η ήπειρος φέρει μεγάλο βάρος της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται από τα συστήματα τροφίμων – υπογραμμίζεται από το εύρημα της έκθεσης ότι το πλουσιότερο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού δημιουργεί περισσότερο από το 70% αυτών των περιβαλλοντικών πιέσεων.

«Εάν οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες υιοθετήσουν δυτικού τύπου δίαιτες με βάση το κρέας, αυτός είναι ο δρόμος προς την περιβαλλοντική καταστροφή και αυτή της υγείας». Αυτές οι περιοχές είναι εκεί όπου η κτηνοτροφική βιομηχανία βλέπει τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές της – μια εμπορική πραγματικότητα που θα μπορούσε να κλειδώσει υψηλότερες εκπομπές και βαθύτερες οικολογικές ζημιές.

Ωστόσο, η επιτροπή υποστηρίζει ότι οι αλλαγές διαιτητικών συνηθειών που προτείνει είναι μοχλός, όχι απλώς ευθύνη. Οι γρήγορες αλλαγές στις δίαιτες, τις γεωργικές πρακτικές και τα απόβλητα θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, εκτιμούν οι συγγραφείς. «Το φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της ανθρώπινης ευημερίας όσο και της πλανητικής υγείας», δήλωσε η συμπρόεδρος Shakuntala Thilsted. «Ο μετασχηματισμός πρέπει να υπερβαίνει την παραγωγή αρκετών θερμίδων. Πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στην τροφή, τη δίκαιη εργασία και ένα υγιές περιβάλλον για όλους».

Πηγή: POLITICO