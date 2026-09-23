Στη… γύρα βγήκαν μια ντουζίνα αγριογούρουνα το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Tα ζώα σουλατσάρουν ανενόχλητα σε έναν δρόμο στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αυτοκίνητα και σπίτια ενώ κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος κάτοικος να περνάει εκείνη την ώρα από το σημείο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, κάποιοι από τους αγριόχοιρους προπορεύονται, κάποιοι προχωρούν συντεταγμένα και κάποιοι έχουν… ξεστρατίσει λόγω περιέργειας -ή και μυρωδιών.