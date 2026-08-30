Ένα γνώριμο, αλλά έντονο, φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του τις τελευταίες ημέρες στον Θερμαϊκό Κόλπο της Θεσσαλονίκης, καθώς μεγάλες ποσότητες φυκιών συσσωρεύτηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η άμεση κινητοποίηση δεν άργησε να έρθει, καθώς η εθελοντική ομάδα Greek Eco Project ανέλαβε δράση για την αποκατάσταση της εικόνας του παραλιακού μετώπου.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρήσεως καθαρισμού, οι εθελοντές κατάφεραν να περισυλλέξουν σημαντικό όγκο φυκιών, γεμίζοντας δεκάδες σακούλες και αναδεικνύοντας στην πράξη την έκταση του προβλήματος.

Πέρα από τα φύκια, η επιχείρηση έφερε στην επιφάνεια και διάφορα άλλα αντικείμενα που παρέμεναν βυθισμένα στα νερά, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ακόμη και ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Η προσπάθεια αυτή, όχι μόνο χάρισε μια καθαρότερη εικόνα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά έστειλε παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού.

Πηγή: thesspost